Après 23 ans à la tête du CA de la Sonaca, Pierre Sonveaux fait le bilan

Pierre Sonveaux quitte la direction du conseil d’administration de la Sonaca après 23 ans. Sous sa présidence, la digestion par la société d’aéronautique belge suite à l’acquisition en 2007 par l’Américain LMI Aerospace a été difficile, mais est en bonne voie. Le bilan de Pierre Sonveaux pour le secteur aéronautique wallon est plutôt bon.

"L’évolution du secteur a été très positive, se réjouit-il. On a vu le secteur exploser en 23 ans, et on a aujourd’hui chez les principaux constructeurs un carnet de commandes extrêmement bien rempli. Tous les modèles n’ont pas été un succès, mais les modèles qui cartonnent aujourd’hui cartonnent d’une manière beaucoup plus importante que ce qu’on pouvait escompter il y a quelques années."

À ce constat, s’ajoute les projections qui s’annoncent elles aussi positives. "En plus, les perspectives pour les prochaines années restent, en fonction des carnets de commandes actuels en tout cas, extrêmement positives pour le secteur", ajoute l’ancien directeur du CA.

Tenir la barre

Mais l’acquisition de l’Américain LMI Aerospace est venu ternir le tableau, amenant avec lui son lot de difficultés. "C’est vrai que cette acquisition est une acquisition très importante qui a mobilisé énormément de moyens financiers au départ et qui est un peu plus difficile à digérer que prévu, parce que nous n’avons pas retrouvé une entreprise qui avait une organisation à la hauteur des défis qui attendaient cette entreprise et nous avons donc dû nous investir", confirme Pierre Sonveaux. C’est donc un réel investissement qui a été nécessaire au niveau de management de la Sonaca, et ce, d’une manière plus importante que prévu. "Ça a entraîné un certain nombre de surcoûts qui pèsent effectivement sur le résultat 2018, mais en 2019 nous devrions cette fois-ci repartir de l’avant, ce qui était loin d’être le cas en 2018", ajoute-t-il.

Repartir de l’avant : voici un défi ambitieux qui s’ajoute à la liste des autres grands chantiers à prévoir pour la société. "Le défi auquel nous avons à faire face est le fait que, encore avec l’acquisition d’Embraer par Boeing et l’acquisition de l’A220 par Airbus, nous avons affaire à deux grands acteurs qui exercent une pression constante et permanente sur des entreprises qui dépendent de ces grands acteurs sur leur compétitivité ; leur compétitivité à la fois en prix et leur compétitivité en termes technologiques aussi."

Rester à l’affût

20 ans à la tête de la Sonaca, Pierre Sonveaux, on est passé d’un système de partenariat à un système de compétition entre acteurs du secteur, ce qui change quand même un peu l’esprit des choses. "On ressent donc ça très fort et Sonaca n’existerait plus aujourd’hui si elle n’avait pas internationalisé, indépendamment d’opérations américaines, ses opérations." L’homme se félicite de ce revirement : "Grâce à ça, nous avons pu effectivement nous ajuster et nous adapter à cette pression permanente sur les prix, mais qui atteint progressivement sa limite."

Une consolidation plus poussée des sous-traitants dans le secteur est donc probable, selon Pierre Sonveaux, pour qui la Sonaca devra rester à l’affût de nouvelles opérations dans les années qui viennent, et sans doute pas avec des petits acteurs.

La Sonaca pourrait-elle participer à la production des F-35 de Lockheed Martin, dans laquelle la Belgique va investir près de quatre milliards à l’achat ?Voici une inconnue pour tous les acteurs du secteur. Dans ce dossier des F-35 achetés par la Belgique, il n’y en fait à ce stade aucun retour pour l’industrie aéronautique belge, et c’est une grande déception pour Pierre Sonveaux.