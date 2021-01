Apple reprend la première place du classement des marques les plus valorisées financièrement

Au classement 2021 des meilleurs résultats financiers, Apple reprend la tête du top 500 établi par Brand Finance. Cinq ans après sa perte de leader, l’entreprise à la pomme lumineuse vient donc de reprendre la première place à Amazon grâce à sa valeur estimée à 263,4 milliards de dollars.

Une progression de 87% qui permet à Apple de dépasser Amazon (254 milliards), Google (191 milliards), Microsoft (140 milliards). Laurence Newell, directeur américain de Brand Finance explique cette progression par : "L’héritage de Steve Jobs continue de circuler chez Apple, l’innovation est intégrée à l’ADN de la marque. Nous assistons à un "Think Different" une fois de plus : du Mac à l’iPod, de l’iPhone à l’iPad, l’Apple Watch et les abonnements… Vers l’infini et au-delà".

Les dix premiers de ce top 500 sont en grande majorité des entreprises technologiques. Seul Walmart (la chaîne américaine de supermarchés) et ICBC (une banque chinoise) dérogent à ce standard de haut de classement.