Apple présente le nouveau MacBook Air, entièrement fait en aluminium recyclé

Apple a présenté ce mardi à New York un nouveau modèle de son ordinateur portable léger MacBook Air, fabriqué avec de l'aluminium recyclé à 100%, ainsi qu'un nouveau Mac Mini et un iPad Pro, à des prix relevés par rapport à leurs prédécesseurs.

Dix ans après le lancement du premier MacBook Air par l'ancien PDG Steve Jobs, décédé en 2011, son successeur Tim Cook a dévoilé la dernière version de ce portable, qui ne fait plus que 1,56 cm d'épaisseur, contre 1,94 pour la version originelle. Le modèle a été fabriqué avec de l'aluminium recyclé à 100%, ainsi qu'avec du plastique recyclé à 35%, pour une empreinte carbone réduite de moitié, a annoncé Apple. En avril 2017, le groupe à la pomme croquée avait annoncé viser un système de production circulaire pour ses iPhones, qui permettrait de produire de nouveaux appareils uniquement avec des éléments recyclés. Un autre produit présenté mardi, l'unité centrale Mac Mini, est également assemblé avec de l'aluminium intégralement recyclé, ainsi qu'avec du plastique de seconde main à 60%.

Apple n'est pas le seul fabriquant informatique à utiliser des éléments recyclés, mais un rapport de l'ONG Greenpeace, publié en 2017, l'avait placé parmi les entreprises les plus vertueuses du secteur en matière d'impact environnemental. Dans son modèle de base, qui offre 128 gigaoctets de mémoire, le MacBook Air sera disponible, à partir du 7 novembre aux Etats-Unis, à 1.199 dollars l'unité, soit 200 dollars de plus que la version la plus simple de l'actuel MacBook Air.

Mac Mini et iPad Pro

Quant au Mac Mini, il sera commercialisé, à partir de la même date, pour 799 dollars, contre 499 dollars pour la déclinaison la plus accessible aujourd'hui sur le marché. Apple a par ailleurs dévoilé une nouvelle version de sa tablette iPad Pro, aux capacités renforcées pour l'image et la vitesse du processeur, dont l'épaisseur a encore été réduite, à 5,9 mm désormais.

Tout comme l'iPhone X, le nouvel iPad Pro ne possède plus de bouton central, ou "home", et son écran fait désormais, dans le modèle de base, 27,9 cm de diagonale, contre 26,6 précédemment. Son prix de départ sera de 799 dollars, contre 649 pour le modèle d'entrée actuellement sur le marché.