Apple : la rémunération de Tim Cook atteint 100 millions de dollars en 2021

Apple a déboursé près de 100 millions de dollars pour les prestations de son patron Tim Cook l'an dernier, soit quelque 90 millions d'euros, selon des documents officiels que le géant de l'informatique a remis au régulateur boursier américain SEC. Une bonne partie de ce montant se composait d'options sur actions.

Tim Cook a reçu l'année comptable écoulée beaucoup d'actions supplémentaires car il dirige Apple depuis dix ans. A titre de comparaison, en 2020, sa rémunération totale s'élevait à 15 millions de dollars à peine.

Depuis plusieurs années, le salaire de base du dirigeant est de 3 millions de dollars. Il a reçu en outre 12 millions supplémentaires car l'entreprise a atteint certains objectifs en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel. Il a aussi reçu plus de 82 millions de dollars en options sur actions. Apple a encore dû débourser 1,4 million de dollars pour assurer la sécurité de son patron et pour ses déplacements en jet privé.

Tim Cook, 61 ans, a déjà fait savoir qu'il comptait verser une bonne partie de son patrimoine aux bonnes oeuvres, ce qu'il serait déjà en train de faire, selon certaines sources.