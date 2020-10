Annulations, incertitudes : en Europe, des milliers de salles de concerts "luttent pour leur survie"

Toute la chaîne de production s'inquiète

Si les activités - interrompus pendant le confinement de mars et avril - ont progressivement repris, cela ne permettra pas pour autant d'inverser la tendance. "La réouverture [des salles] dans le strict respect des nouvelles réglementations sanitaires, limitant la capacité d’accueil du public, ne permettra pas de rattraper les pertes déjà engendrées depuis le début de l’année."

Résultat : c'est toute la chaîne de production qui plonge dans la précarité et l'incertitude. "Les travailleurs indépendants et les prestataires ne reçoivent plus de travail ou de commandes de la part des salles de concert et voient donc l’activité de leur entreprise s’effondrer."

Dans ce contexte, conclut Live DMA, "les répercussions sur les artistes et leurs équipes sont particulièrement dramatiques. En effet, les salles de concert et clubs sont les espaces qui leur permettent de jouer leur création en concert, de créer un lien avec leur public et restent une des sources de leurs revenus".