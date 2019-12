Année record pour le tourisme à Bruxelles, avec quelque 9,4 millions de nuitées enregistrées

Les hôtels bruxellois ont enregistré quelque 9,4 millions de nuitées en 2019, selon les chiffres de l'office du tourisme et des congrès Visit.Brussels publiés jeudi par Le Soir. C'est du jamais vu.

Le nombre de nuitées était encore de 5 millions en 2010 et 8,8 millions l'an dernier. Le secteur a connu une croissance de 7% en 2019. Le phénomène s'explique notamment par les salons et congrès organisés en Région bruxelloise, qui ont généré 11% de nuitées supplémentaires en un an.

"Cela nous permet d'être quasi à l'équilibre, entre le tourisme d'affaires et le tourisme de loisirs", se réjouit Patrick Bontinck, CEO de Visit.Brussels. "C'est mieux si l'on veut garantir une fréquentation constante des hôtels, au lieu d'une succession de pics et de périodes calmes. Aujourd'hui, nous sommes à un taux d'occupation de 80% la semaine, 65% le week-end."

Sur l'année 2019, le mois de janvier a été le plus "creux" (avec 62% de remplissage hôtelier), ceux de juin et octobre les meilleurs (plus de 83%).