Les ménages belges sont-ils plus ou moins riches qu'il y a dix ans?

L’assureur Allianz publie comme chaque année son rapport sur la richesse des ménages. Bien que la croissance de toutes les classes d’actifs ait été modérée dans le monde en 2018, les actifs financiers bruts ont atteint un nouveau record de 172.000 milliards d’euros sur la planète. Mais les chiffres sont en demi-teinte concernant notre pays qui reste cependant à la douzième place mondiale.

Nous avons choisi de faire un focus sur les résultats de la Belgique depuis 10 ans (date de la crise économique de 2008) et de comparer ces chiffres par rapport aux autres pays européens. Pour la première fois depuis la crise financière de 2008, le total des actifs financiers est en baisse en Belgique et la dette connaît sa plus forte hausse depuis 5 ans. L’an dernier, en moyenne chaque belge détenait 92.840 euros, cette année il n’a plus que 89.543 euros.

Cette étude, selon ces auteurs, doit servir pour se poser les bonnes questions et trouver les réponses face au défi qui nous occupent "utilisons-nous cette énorme quantité de richesse de manière responsable ? Les défis qui nous attendent sont énormes : changement démographique et climatique, pauvreté et migration, révolution numérique et infrastructures obsolètes, pour n’en citer que quelques-uns".

Cette compilation chiffrée ne s’intéresse pas uniquement au volume et à la croissance des actifs, mais analyse également la structure des actifs et la répartition de la richesse, ainsi que le comportement de l’épargne et la discipline de la dette dans chaque pays du globe.

Avec la "carte interactive globale de richesse Allianz", vous pouvez naviguer seuls sur la planète entière. Tous les chiffres en euros sont convertis sur la base du taux de change de 2018.

Voici pour la Belgique en comparaison chaque fois avec nos voisins européens :