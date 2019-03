AMB Ecosteryl, l'entreprise de recyclage des déchets hospitaliers

Direction Mons, au quartier général de la société AMB Ecosteryl. Cette PME familiale wallonne est présente aux quatre coins du monde avec une spécialité : le traitement industriel des déchets médicaux.

AMB Ecosteryl mise depuis longtemps sur les exportations et curieusement, sa technologie de traitement et de recyclage des déchets médicaux n’a pas encore séduit la Belgique, malgré les efforts de l’entreprise. Olivier Dufrasne gère cette entreprise familiale avec son frère et son père.

On fait finalement d’un déchet dangereux un déchet non dangereux

"On n’a pas encore eu la chance d’implanter notre système en Belgique, mais ça ne saurait tarder. Parce qu’après avoir fait notre nom un peu partout dans le monde, et notamment dans les pays voisins, on est leader en France et dans d’autres pays d’Europe, on s’est dit que ce serait plutôt pas mal pour l’image de la Wallonie, pour l’image de la Belgique, de pouvoir nous-mêmes installer notre technologie et faire le traitement et la valorisation des déchets hospitaliers en Wallonie", explique-t-il.

Autre exemple, il trouve absurde que tous les déchets hospitaliers de la province de Liège doivent traverser la Wallonie pour aller se faire incinérer près de Tournai, alors qu’il serait plus écologique et plus économique aussi de traiter sur place les déchets qui peuvent l’être, comme les seringues ou les ustensiles médicaux ou de laboratoire.

Et c’est là qu’intervient la solution alternative développée par cette entreprise, mise au point il y a 20 ans déjà, et qui permet justement de traiter et recycler les déchets médicaux.

"Tous les déchets hospitaliers vont être mis dans notre machine pour d’abord être broyés. On va donc réduire le volume du déchet de 80%, donc ça va vraiment devenir une sorte de confetti qu’on va ensuite chauffer avec des micro-ondes pour atteindre une température de 100 degrés. Ils vont être exposés pendant une heure à cette température-là, et donc ressortir de manière continue comme un déchet méconnaissable. On fait finalement d’un déchet dangereux un déchet non dangereux."

Intéressant d’un point de vue écologique, car il y a moins de volume de déchets incinérés, mais aussi intéressant économiquement puisque cette matière plastique va être revendue.

Les pays émergents dans lesquels le traitement des déchets hospitaliers est vraiment une problématique de santé publique

A l'origine, l'entreprise concevait et fabriquait des machines spécifiques pour l’industrie extractive, mais avec le déclin des charbonnages, elle s’est réorientée vers le développement de nouveaux équipements, en l’occurrence des équipements pour le traitement des déchets médicaux. Elle a aujourd’hui trois types de clients.

"Les sociétés qui vont collecter dans les hôpitaux et qui ont leur propre plateforme dans laquelle elles regroupent et traitent les déchets médicaux", explique la responsable des opérations, Amélie Matton. "Deuxièmement, les hôpitaux, bien évidemment, bien qu’on se situe vraiment dans un marché de machines industrielles. Donc, les hôpitaux décident souvent de sous-traiter le traitement de leurs déchets. Et enfin les pays, principalement les pays émergents dans lesquels le traitement des déchets hospitaliers est vraiment une problématique de santé publique, parce que ces déchets ne sont pas traités du tout, sont directement mis en décharge ou bien brûlés de manière sauvage à l’arrière de l’hôpital. Nous sommes donc régulièrement contactés directement par les ministères, soit de la Santé, soit de l’Environnement dans ces pays-là, pour venir solutionner de manière globale sur le pays la problématique du traitement des déchets médicaux",

AMB Ecosteryl occupe une quarantaine de personnes et continue de se développer. Elle va d’ailleurs doubler la superficie de son implantation dans le parc Initialis à Mons.