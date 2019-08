Amazon: une plateforme logistique en projet près de Metz, à 100 km de la frontière belge

Le géant du commerce en ligne, Amazon, prévoit d'implanter une plateforme logistique européenne sur le plateau de Frescaty, une ancienne base aérienne au sud de Metz, a annoncé lundi Metz Métropole, propriétaire du terrain. "Il y a une vraie perceptive d'implantation" d'Amazon, a déclaré lors d'une conférence de presse le président de Metz Métropole, Jean-Luc Bohl, confirmant que des négociations étaient en cours avec le groupe américain.

"C'est Amazon qui détient les clés du calendrier, nous avons préparé le socle et les fondations", a-t-il précisé, ignorant dans quels délais la signature de cession du terrain pourrait intervenir. Le projet prévoit l'installation sur 19 hectares "d'une plateforme logistique destinée à irriguer l'Europe de l'Est" et "plusieurs centaines d'emplois" devraient être créés, selon Jean-Luc Bohl. "La proximité (de l'agglomération de Metz) avec l'Allemagne et le Luxembourg est un atout", s'est-il réjoui.

L'implantation du groupe, qui a confié sa réalisation à la société Argan, faisait l'objet de rumeurs depuis près d'un an. La construction du centre logistique, qui s'étendrait sur 185.000 m2 d’entrepôts, est visée par un recours, émanant d'un collectif de riverains. Un second recours, porté par une association de défense de l'environnement, a été retiré.

L'ancienne base aérienne 128, qui s'étend sur 380 hectares et qui appartient à Metz Métropole, fait l'objet d'un programme de reconversion avec notamment des zones d'aménagement concerté (zac), un agrobiopôle et le nouveau centre de formation du FC Metz. La zone est située à une centaine de kilomètre de la frontière franco-belge.

La plateforme logistique d'Amazon doit être construite sur la zac de la Pointe sud, terrain de 50 hectares dédié aux activités logistiques, industrielles et artisanales. "42% (de la superficie) sont destinés à la mise en valeur du paysage et la préservation de la biodiversité", a souligné le président de Metz Métropole.

Amazon "va être le fleuron de la zac", s'est-il félicité, espérant que la présence du géant du commerce en ligne suscite l’intérêt de nouveaux investisseurs. En juillet, un site de livraison de 11.000 m2 a été inauguré à Woippy, près de Metz, et devrait employer à terme une cinquantaine de personnes.