Amazon s’engage à devenir "le meilleur employeur de la planète"

L’annonce a de quoi étonner vu les rapports à répétition dénonçant les conditions de travail difficiles dans les entrepôts du géant du numérique. Pourtant Dave Clark, patron des opérations mondiales, l’a martelé ce matin dans une lettre envoyée aux employés américains de la firme : Amazon veut devenir à long terme le meilleur et le plus sûr employeur de la terre. Jeff Bezos, créateur de l’entreprise, s’était aussi prononcé dans ce sens il y a un mois et demi.

Pour cheminer vers cet objectif d’employeur modèle, Dave Clark a annoncé dans sa lettre aux employés deux changements substantiels pour les équipes de terrain aux Etats-Unis.

Tout d’abord, c’est l’outil de mesure de la productivité "Time off Task" qui va être assoupli. Cet outil permet de mesurer le temps durant lequel un opérateur n’est pas au travail à son poste. Concrètement, si un employé s’arrête de travailler trop longtemps, le système génère automatiquement un avertissement. Cela a mené certains employés à se retenir de se rendre aux toilettes, pour éviter que ce genre d’alerte remette en cause leur productivité.

"Le système Time off Task peut facilement être mal compris", se défend Dave Clark dans la lettre envoyée aux employés américains ce matin. "Le but premier de cette mesure est de comprendre s’il y a des problèmes avec les outils que les employés utilisent pour être productifs. Identifier les opérateurs sous-performants n’est qu’un but secondaire", continue-t-il.

Quoi qu’il en soit, la mesure Time off Task va être assouplie, permettant aux employés de quitter leur poste de travail plus longtemps sans que le système ne réagisse. Selon le patron des opérations mondiales, cet allongement permettra à l’outil Time Off Task de réellement rencontrer son objectif : identifier des problèmes opérationnels. Entre les lignes, cette décision peut se comprendre comme un peu de lest lâché pour les employés des entrepôts.

La consommation de marijuana à présent tolérée

Dans la lettre envoyée ce matin, Dave Clark annonce aussi qu’Amazon va ajuster sa politique de dépistage de drogue : "Nous n’inclurons plus la marijuana dans notre programme complet de dépistage des drogues pour les postes non réglementés par le ministère des Transports et la traiterons plutôt comme la consommation d’alcool." Par le passé, des traces de marijuana détectées dans le sang d’un employé pouvaient l’empêcher d’obtenir un poste. Ce ne sera donc plus le cas pour les employés qui ne conduisent pas de véhicule dans le cadre de leur fonction.

Par contre, la firme continuera d’effectuer des tests de dépistage de drogues et d’alcool après tout incident au travail.

Nous allons devenir le meilleur employeur au monde, ainsi que le lieu le plus sûr où travailler sur la planète

"Nous allons devenir le meilleur employeur au monde, ainsi que le lieu le plus sûr où travailler sur la planète", s’est engagé Jeff Bezos mi-avril dans une lettre envoyée aux actionnaires d’Amazon.

Le fondateur de la firme a reconnu les faiblesses d’Amazon en termes de politique du personnel : "il est clair pour moi que nous avons besoin d’une meilleure vision de la réussite de nos employés. Nous avons toujours voulu être l’entreprise la plus centrée sur le client au monde. Nous ne changerons pas cela, car c’est ce qui nous a menés là où nous sommes aujourd’hui. Mais je nous engage à une chose supplémentaire. Nous allons être le meilleur employeur de la planète et le lieu de travail le plus sûr sur terre".

Reste à voir si ces intentions se concrétiseront dans les mois et les années à venir. Amazon fait face depuis longtemps à des accusations de conditions de travail déplorables au sein de ses entrepôts. Encore hier, le géant du numérique a été de nouveau accusé par des syndicats américains de ne pas suffisamment se soucier de la santé de ses employés.

"Les travailleurs des sites Amazon se blessent plus souvent, et plus gravement que dans les entrepôts d’autres entreprises", affirme la coalition de syndicats, le Strategic organizing center, dans un rapport publié ce premier juin.

Selon cette étude, l’année dernière, près de 6% des ouvriers des centres de tri du géant du commerce en ligne ont été victimes d’un accident qui les a forcés à s’arrêter temporairement ou à prendre un poste différent, moins contraignant physiquement. "Ce taux est quasiment 80% plus élevé que pour tous les autres employeurs ayant des entrepôts sur l’année 2020", continue le rapport.

►►► A lire aussi : des questions autour de la "pause pipi" des livreurs d’Amazon

Avec le succès croissant du commerce en ligne, Amazon est sorti grand gagnant de la crise sanitaire. L’entreprise a créé l’année dernière près de 500.000 emplois à travers le monde, ce qui fait grimper le nombre d’employés de l’entreprise à 1,3 million. Leur santé et leur bien-être semblent donc être à présent dans le viseur de leur employeur.