Amazon s'apprête à investir les salles de cinéma

Après la production de films, Amazon veut investir les salles de cinéma: le géant du commerce en ligne est sur les rangs pour racheter le réseau américain d'exploitation Landmark Theatres, rapporte jeudi Bloomberg News.

Le groupe de Jeff Bezos serait en discussions avec la société Wagner/Cuban Cos, propriété des milliardaires Mark Cuban et Todd Wagner, ajoute Bloomberg, citant des sources anonymes. D'autres acquéreurs potentiels sont également en lice et il n'est pas certain que ces négociations aboutissent à une transaction, prévient encore Bloomberg.

Films indépendants et étrangers

Un accord entre Amazon et Wagner/Cuban Cos marquerait la deuxième incursion du géant du commerce en ligne dans les points de vente physiques après l'achat de la chaîne de produits "bio" américaine Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars l'an dernier.

Amazon est déjà présent dans le monde du divertissement et du cinéma: il propose un service de streaming vidéo, Prime, et investit des milliards de dollars dans la production de films et de programmes de divertissement. Le groupe de Jeff Bezos a même acheté des droits pour diffuser des événements sportifs en direct. Un rachat de Landmark lui permettrait de mettre la main sur une chaîne de salles de cinéma focalisée sur les films indépendants et étrangers.

Landmark a été fondé en 1974 et est présent dans près d'une trentaine de grandes villes pour un total de plus de 250 écrans. Il gère plus de 50 salles de cinéma à New York, Philadelphie, Chicago, Los Angeles et San Francisco. Contacté par l'AFP, Amazon n'a pas souhaité commenter.