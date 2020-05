Allemagne: la consommation et les investissements ont fait plonger le PIB au 1er trimestre

Allemagne : un cas de contamination massive à la messe - JT 19h30 - 24/05/2020 L'ouverture des lieux de culte n'est pas sans risque d'un point de vue épidémiologique. On l'avait vu en France à Mulhouse avec une contamination massive lors d'un rassemblement religieux. On le voit à nouveau en Allemagne, à Francfort, où plus de 100 personnes ont été contaminées lors d'une messe. Que s'est-il passé exactement ?