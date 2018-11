Alibaba privilégie Liège pour son premier "hub" européen

Liège sera bel et bien le premier hub d'Alibaba en Europe, a confirmé le responsable européen du géant chinois de l'e-commerce, Terry von Bibra, aux journaux L'Echo, De Tijd et Het Laatste Nieuws. La venue de la société chinoise avait été annoncée en grande pompe par Charles Michel cet été, mais les Pays-Bas avaient laissé entendre peu après qu'ils pourraient rafler la mise.

"Nous avons déjà commencé", a affirmé von Bibra, interrogé sur le "projet Liège".

Liège a été désignée - aux côtés de Hong Kong, Dubaï, Kuala Lumpur et Moscou - comme nouvelle plaque tournante du réseau mondial de Cainiao, la filiale logistique d'Alibaba. "Les premiers avions ont volé de Hangzhou à Liège à l'approche du 11/11", selon le patron européen, faisant allusion à la fête annuelle des célibataires en Chine.

Si Terry von Bibra confirme l'arrivée du pôle logistique à Liège au détriment des Pays-Bas, il reste vague sur le calendrier : "La question n'est pas de savoir si nous construisons ou non un bâtiment", explique-t-il à propos de l'entrepôt, dont la surface devrait avoisiner les 380.000 m².

"Le plus important, c'est que nous avons développé une collaboration poussée avec Liège, même si l'extension d'Alibaba en Europe n'en restera pas là. Après quelque temps, nous examinerons la manière dont cela fonctionne. Et nous réfléchirons à l'opportunité de créer un deuxième ou un troisième centre. C'est un processus qui s'étendra sur plusieurs années."

Les discussions sont en cours mais "rien n'est encore signé"

Du côté de l'aéroport de Liège, on ne sera totalement rassuré que lorsque le "document de mariage" sera enfin signé. "Je sais que les discussions sont toujours en cours mais de notre côté, c'est encore prématuré d'annoncer la venue d'Alibaba car rien n'est encore signé ! J'ai encore eu un contact ce mardi matin avec notre équipe commerciale qui me confirme que les discussions avancent très bien et qu'elles devraient aboutir dans les jours ou les semaines qui viennent. Soit pour la fin de l'année, nous a répondu Christian Delcourt, porte-parole. Mais tant que rien n'est signé, on ne peut rien annoncer !"

Il faut dire que l'enjeu est considérable pour l'aéroport. En termes d'activité(s), d'emplois, de terrain… "Si cela se concrétise, ce que nous espérons bien évidemment, cela va créer des centaines d'emplois sur la région liégeoise !"

Il y a quelques jours, à l'approche du 11 novembre, plusieurs avions ont encore effectué le trajet entre la Chine et Liège, dans le cadre de la fête annuelle des célibataires en Chine, une journée faste en matière de ventes. On sent bien que le réseau est en train de se mettre en place, confirme l'aéroport de Liège, mais l'enjeu majeur, c'est bien la signature concernant l'installation de ce fameux centre de distribution d'Alibaba à Bierset.