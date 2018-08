Aléna: Donald Trump annonce "un très bon accord" entre le Mexique et les Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi un "très bon accord" pour le Mexique et les Etats-Unis. Négociateurs américains et mexicains se réunissaient lundi autour de la révision de l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna), datant de 1994 et liant également le Canada.

De son côté, le président mexicain Enrique Peña Nieto a appelé le Premier ministre canadien Justin Trudeau à conclure une négociation trilatérale "dès cette semaine".

Le Canada --lui aussi signataire de l'accord de 1994-- n'a pas participé à cette phase des négociations, préférant rejoindre la table une fois les différends entre le Mexique et les Etats-Unis réglés.