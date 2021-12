Aldi à la recherche de plus de 300 collaborateurs

Aldi Belgique est à la recherche de plus de 300 collaborateurs pour renforcer ses équipes, a annoncé vendredi la chaîne de supermarchés, qui est en pleine phase de développement. La majorité des postes vacants concerne des emplois en magasin.

L'année dernière, la chaîne à bas coûts a ouvert plus de 20 magasins rénovés et son nombre d'employés est passé à plus de 7.900 au total, renseigne le communiqué. Pour l'aider dans son expansion en Belgique, Aldi est donc à la recherche de plus de 300 collègues permanents.

Pour épauler cette recherche, l'entreprise lancera une campagne de recrutement à grande échelle, par le biais d'annonces dans les journaux, de campagnes en ligne et de prospectus.