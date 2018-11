Airbus remporte un gros contrat pour deux satellites auprès d'Eutelsat

Airbus a remporté auprès d'Eutelsat un important contrat pour la fourniture de deux gros satellites de télédiffusion destinés à la flotte HotBird de l'opérateur satellitaire, ont annoncé lundi les deux groupes. Ce programme représentant plusieurs centaines de millions d'euros est une bonne nouvelle pour le groupe européen, dans un marché qui reste déprimé.

Ces deux nouveaux satellites qui couvriront la zone Europe et Moyen-Orient, vont remplacer les trois satellites actuels de moindre capacité qu'exploite Eutelsat sur sa position à 13° Est. Leur lancement est prévu en 2021. La constellation HotBird diffuse un millier de chaînes de télévision vers plus de 135 millions de foyers en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Cette annonce donne un coup de fouet à un marché des satellites commerciaux déprimé depuis deux ans, avec un net recul des commandes. "C'est une très bonne nouvelle", s'est réjoui Nicolas Chamussy, le directeur général des systèmes spatiaux au sein d'Airbus. Le marché des satellites reste "assez déprimé" cette année, a-t-il rappelé, en soulignant qu'"il y a eu jusqu'à présent cinq satellites télécom" en 2018 (hors ce contrat, ndlr), contre 8 à 12 les années précédentes.