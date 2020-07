Airbus : l'UE appelle Washington à lever "immédiatement" ses droits de douane, sous peine de riposte

Le commissaire européen au Commerce Phil Hogan a appelé ce vendredi les Etats-Unis à lever "immédiatement" leurs "droits de douane injustifiés sur les produits européens", après la mise en conformité d’Airbus avec les règles de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) dans le vieux conflit commercial qui l’oppose à Boeing.

"Les droits de douane injustifiés sur les produits européens ne sont pas acceptables", a affirmé Hogan dans un communiqué, soulignant que l’UE avait "fait des propositions spécifiques pour parvenir à un résultat négocié" dans le cadre de ce différend. "En l’absence d’un règlement, l’UE sera prête à faire pleinement usage de ses propres droits de sanction", a-t-il prévenu.

Guerre commerciale dans l’arène de l’OMC

L’avionneur européen et son concurrent américain s’affrontent depuis octobre 2004 devant l’OMC par le biais de Bruxelles et Washington, qui ont déposé deux plaintes simultanées dénonçant les aides publiques accordées à chacun des deux groupes. C’est le conflit commercial le plus long et le plus compliqué traité par l’OMC.

Airbus a annoncé ce vendredi se mettre "en conformité totale" avec les règles de l’OMC, dans l’espoir d’obtenir la levée des droits de douane punitifs imposés par Washington. Concrètement, l’avionneur européen s’est entendu avec les gouvernements espagnol et français pour revoir à la hausse les intérêts dus sur les avances remboursables consenties par Paris et Madrid lors du lancement du programme d’avion long-courrier A350.

Ce système d’avances remboursables permet de limiter les risques financiers pris par un industriel lors du lancement de projets d’envergure. Les taux d’intérêt désormais "correspondent à ce que l’OMC considère comme les taux d’intérêt et les critères d’évaluation des risques appropriés", a indiqué Airbus.

Les Etats-Unis ont été autorisés en octobre par l’OMC à imposer des taxes sur près de 7,5 milliards de dollars (6,8 milliards d’euros) de biens et services européens importés chaque année. Il s’agit de la sanction la plus lourde jamais imposée par l’OMC.

Tarifs punitifs

Washington inflige depuis des tarifs douaniers punitifs sur certains produits importés de l’Union européenne (dont le vin, le fromage et les olives) à hauteur de 25%.

Des taxes douanières de 10% sur les avions Airbus ont été relevées à 15% en mars. Elles affectent aussi les compagnies aériennes américaines qui s’équipent auprès de l’avionneur européen, a pointé Airbus.

Au cours de cette guerre où les différents acteurs se rendent coup pour coup, Airbus comme Boeing ont par le passé déjà proclamé s’être mis en conformité.