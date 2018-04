Air France: nouvelles grèves "début mai", selon l'intersyndicale

L'intersyndicale d'Air France a appelé jeudi la mobilisation des salariés à "s'accentuer" pour appuyer leurs revendications salariales et annoncé de nouvelles journées de grève "début mai", sans donner de date.

Après neuf jours de grève depuis février, les deux derniers mardi et mercredi, et alors que deux autres sont déjà programmés lundi et mardi prochains, l'intersyndicale précise dans un communiqué que "les jours de grèves prévus début mai" seraient annoncés la semaine prochaine.

"Notre action commence à porter ses fruits, il faut persévérer. La mobilisation doit donc encore s’accentuer", écrit l'intersyndicale.

Après trois jours de négociations, Air France a mis lundi sur la table un projet d'accord final, soumis à signature jusqu'à vendredi, prévoyant une augmentation de 2% immédiatement et une hausse de 5% sur la période 2019-2021.

Sa proposition avant le début des grèves était de 1% en deux temps pour 2018.

Cet accord "n'obtiendra pas l'adhésion" d'une majorité de syndicats, prévient l'intersyndicale. Elle dénonce une "manoeuvre de la direction, qui cherche à amputer les augmentations des futures années en faisant croire à un rattrapage des six dernières années de blocage".

L'intersyndicale, qui revendiquait initialement 6% d'augmentation au titre de l'inflation sur la période 2012-2018, avait fait une proposition revue à la baisse lundi, à 5,1% en deux temps (+3,8% en avril et +1,3% en octobre).

La direction "a refusé" cette proposition "qui aurait permis une sortie de conflit", souligne l'intersyndicale.

Lundi soir, FO avait déjà déploré que la direction ait rejeté la "main tendue" de l'intersyndicale.

Mercredi, Air France, qui évalue à 220 millions d'euros le coût des neuf jours de grève jusqu'à présent, a encore dû annuler 30% de ses vols, comme mardi.