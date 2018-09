Air Belgium sur le point d'arrêter sa liaison Charleroi-Hong Kong

Air Belgium va annoncer la fin de ses vols entre Charleroi et Hong Kong, rapporte vendredi l'Avenir sur son site internet. La connexion n'aura duré qu'une dizaine de semaines. La décision est attendue vendredi et devrait entrer en vigueur début octobre.

Le 6 juin dernier, Air Belgium inaugurait son premier véritable vol commercial à destination de Hong Kong depuis Charleroi. Moins de quatre mois plus tard, la nouvelle compagnie aérienne belge fait marche arrière.

Air Belgium espérait transporter 500.000 passagers en un an entre la Belgique et la Chine. Mais ses avions vers Hong Kong ont du mal à se remplir. Les conditions climatiques et le récent typhon qui a balayé la région sont également avancés comme explication.