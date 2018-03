Air Belgium lancera les ventes de billets mardi prochain

La nouvelle compagnie aérienne Air Belgium a levé le voile jeudi sur son actionnariat. Porté à un montant de 20 millions d'euros, le capital souscrit est réparti entre cinq actionnaires, dont font notamment partie Niky Terzakis, son patron. Côté belge, on y retrouve également la SRIW, la SFPI et Sabena Aerospace. L'entreprise débutera par ailleurs la vente des billets mardi prochain, a-t-elle annoncé.

La société Aviation Investment Holding (AIH) détiendra 49,95% des parts dans Air Belgium. Côté belge, c'est l'entreprise de Niky Terzakis 3T Management & Associates SPRL qui possèdera le plus de parts, avec 19,99%. Viennent ensuite la Société régionale d'investissement de Wallonie (SRIW) et la Société fédérale de participation et d'investissement (SFPI), qui en détiennent toutes deux 12,50%. Enfin, Sabena Aerospace ferme la marche avec 5,01%.

Eric Bauche (représentant de l'entreprise Sparaxis et, à ce titre, de la SRIW) occupera la présidence du conseil d'administration. Niky Terzakis est, lui, nommé directeur général et confirmé comme CEO de la compagnie.

Au-delà du capital souscrit, la banque CPH participe par un financement complémentaire de 3 millions d'euros et à ce titre dispose d'un poste d'observateur au CA, ajoute Air Belgium.

La nouvelle compagnie débutera mardi prochain la vente de billets vers Hong Kong, sa première destination. Ceux-ci seront notamment disponibles via la plate-forme en ligne www.airbelgium.com. Davantage de détails, notamment la date du premier vol, devraient suivre lundi, précise encore Air Belgium.