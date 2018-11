Air Belgium: la Sogepa valide un prêt de 4 millions d'euros pour la compagnie aérienne

La Société wallonne de gestion et participations (Sogepa) a validé vendredi un prêt à court terme de quatre millions d'euros en faveur de la compagnie aérienne Air Belgium, a-t-on appris auprès du bras financier de la Région wallonne.

La compagnie est confrontée à une situation financière difficile depuis la suspension de son partenariat avec le tour-opérateur chinois UTour, son principal partenaire. En conséquence, Air Belgium a provisoirement mis entre parenthèses sa seule et unique liaison entre les aéroports de Charleroi et Hong Kong fin septembre. Elle devrait reprendre au mois d'avril avec la saison aéronautique estivale.

Déjà durant l'été et encore plus depuis lors, l'entreprise opère dès lors des vols pour des compagnies tierces comme British Airways, TUI Fly ou Air France. La fréquence en la matière a cependant fortement régressé ces dernières semaines avec la saison hivernale. Or, la flotte de la compagnie belge compte quatre avions, dont il faut continuer à payer le prix de la location de même que le personnel.

Mi-octobre, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires avait été convoquée pour poser la question de la continuité ou de la dissolution d'Air Belgium. Il n'y avait alors pas eu de raison de mettre en cause la continuité de l'entreprise.

Celle-ci est donc toutefois à la recherche de liquidités. Le gouvernement wallon avait pris la décision la semaine passée d'une intervention de la Sogepa sur fonds propres. Elle devait cependant encore être validée par le conseil d'administration de l'organe, ce qui a été fait vendredi.

"Air Belgium se concentre sur la satisfaction de ses clients (vols pour d'autres compagnies) et sur son avenir. Les plans sont donc inchangés", a-t-elle communiqué à la suite de cette annonce.