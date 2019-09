Aigle Azur: une seule offre de reprise en lice, Air France renonce

Une seule offre de reprise a été déposée pour la compagnie aérienne Aigle Azur en liquidation judiciaire à la date limite de mercredi minuit, par deux anciens dirigeants d'Air France, Lionel Guérin et Philippe Micouleau, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier.

L'offre des deux hommes porte sur la "totalité du fonds de commerce" et passerait par une "holding de reprise dont les actionnaires seront Lionel Guérin et Philippe Micouleau à hauteur de 30% et une société de droit espagnol, DFO oil product". Elle est en outre conditionnée à l'obtention d'un prêt de "15 millions d'euros" de la part de l'Etat, a-t-on indiqué de même source. Air France a renoncé.