Ahold Delhaize reprend le magasin en ligne américain FreshDirect

Ahold Delhaize, maison mère de Delhaize, Albert Heijn et Bol.com, qui détient également quelques supermarchés aux Etats-Unis, reprend le magasin en ligne américain FreshDirect. Cette entreprise qui a son siège à New York, vend des produits d'alimentation frais et transformés en provenance d'agriculteurs locaux. Elle livre les clients à domicile. La chaîne est présente dans sept Etat américains.

Ahold Delhaize prend une part majoritaire dans Fresh Direct alors que l'investisseur Centerbridge Partners détiendra une part de 20%. Les détails financiers de ces transactions n'ont pas été divulgués.

"La carrure d'Ahold Delhaize va aider FreshDirect à développer tout son potentiel", a commenté le responsable de l'entreprise de commerce en ligne, David McInerney.

L'e-commerce connaît un succès important depuis le début de la crise sanitaire.