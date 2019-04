Agneau de Pâques: face à la concurrence de la viande importée, les éleveurs wallons s'organisent

Si le Belge n'est pas un gros consommateur de viande d'agneau (environ 1 kg par an et par personne), il y a toutefois un pic de la demande à l'époque des fêtes de Pâques (et de la reprise des barbecues). Mais on ignore généralement l'origine de la viande d'agneau achetée chez le boucher : en réalité elle est importée pour 87%, principalement de Nouvelle-Zélande, mais aussi du Royaume-Uni ou d'Irlande.

Une brebis avec un agneau nouveau-né - © RTBF

Face à cette concurrence, les éleveurs wallons s'organisent

Le secteur ovin progresse : il y a actuellement 484 éleveurs en Wallonie, soit 50% de plus qu'en 2010. Nous avons rencontré Antoine Mabille, éleveur à Buzet. A la Ferme du Cocher, il possède un troupeau de 350 moutons Charollais et Île-de-France. Il commercialise en circuit court, actuellement vers 5 boucheries et 2 restaurants. Il met en avant le caractère familial de son exploitation, ses moutons sont élevés en pâturage, ils sont nourris de céréales et de foin qu'il cultive lui-même. "Par rapport à l'agneau de Nouvelle-Zélande qui arrive ici emballé sous vide six semaines après l'abattage, notre force c'est que chez nous les agneaux font 18 km de la ferme à l'abattoir, ils sont abattus le lundi matin, puis ils font entre 10 et 20 km pour aller chez nos bouchers le mercredi matin. On a une viande de qualité, très fraîche, qui a un coût de production plus élevé, mais avec un goût qui est sans pareil par rapport à la viande qui vient de Nouvelle-Zélande. Notre viande peut aussi se garder beaucoup plus longtemps au frigo. La viande de Nouvelle-Zélande qui a été 6 semaines sous vide change assez vite de couleur et le consommateur est très attentif à ce qu'il y a dans le comptoir du boucher".

"Ici, on a cinq périodes d'agnelage par an, on a des mises bas qui se font tous les deux mois, pour avoir un flux constant d'agneaux pour nos boucheries" explique Antoine Mabille, c'est pour cela qu'il a choisi ces races de mouton sélectionnées. "Nos agneaux sont abattus après 120 à 150 jours de vie, ils font entre 38 et 45 kilos sur pied", on est loin de l'image de l'agneau nouveau-né qui gambade dans la prairie.