Agences de voyages : des bons à valoir plutôt que des annulations

C’est une véritable bouffée d’oxygène pour les nombreuses agences de voyages du pays confrontées à la situation sans précédent qu’est la pandémie de coronavirus. C’est aussi un point d’interrogation levé pour les nombreux clients qui voient depuis plusieurs jours leurs séjours à l’étranger annulés et qui ne savaient pas s’ils allaient perdre de l’argent. La ministre fédérale de l’Economie et des Consommateurs valide le principe du "bon à valoir" pour remplacer les voyages annulés, ce qui était demandé par le secteur.

"Les clients sont privés de vacances. Mais il nous était matériellement impossible de les rembourser puisque nous avons déjà dû payer nos prestataires de services, les compagnies aériennes et les hôtels", explique Sébastien Hamende, vice-président de l’Union Professionnelle des Agences de Voyages. "Au lieu de devoir rembourser, nous avons demandé à pouvoir reporter les séjours. Le secteur ne devait pas supporter seul cette perte. Le consommateur ne devait pas non plus être lésé. Pour nous, la seule possibilité était de pouvoir faire un report plutôt qu’une annulation. Ça permet à tous les clients de ne pas perdre d’argent et de quand même voyager, une fois la situation revenue à la normale. Et à nous, agences de voyages, de ne pas tomber en faillite."

Sur les modalités concrètes, l’Union Professionnelle des Agences de Voyages précise que

- le bon à valoir représentera la valeur totale du montant déjà payé par le voyageur.

- le voyageur n’aura pas à payer de frais pour la livraison du bon.

- le bon aura une validité d’au moins un an et indique expressément qu’il a été délivré à la suite de la crise du coronavirus.

- les voyageurs ne pourront pas refuser ce bon à valoir.

L’organisation de consommateurs "Test Achat" a déjà réagi. Elle estime que d’autres mesures auraient pu être envisagées, notamment le maintien de la possibilité d’un remboursement mais avec l’obligation, pour le voyageur qui le demanderait, d’accepter un report ou un échelonnement de ce dernier.