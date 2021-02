Ageas acquiert une participation de 40% dans un assureur-vie turc

Ageas a acquis la participation de 40% de l'assureur britannique Aviva dans l'assureur-vie turc coté en bourse AvivaSA. La transaction a été conclue pour un montant total d'environ 142 millions d'euros.

AvivaSA est la cinquième plus importance compagnie d'assurance et le plus grand fournisseur de pensions privées en Turquie. Elle compte plus de 2 millions de clients. Fondée en 2007, cette société privée cotée à la Borsa Istanbul possédait une capitalisation boursière de 3,4 milliards de livres turques (401 millions d'euros) en date du 22 février et est actuellement détenue à 40% par Aviva plc et à 40% par Sabanci Holding, les 20% restants étant négociés librement.

Ageas est à présent en train d'acquérir la participation d'Aviva plc. L'accord est encore soumis à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être conclu cette année.

"L'investissement dans AvivaSA donne à Ageas une opportunité d'entrer sur le marché turc de l'assurance vie, en pleine croissance, aux côtés de notre partenaire de longue date Sabanci", a commenté le patron de l'entreprise belge Hans De Cuyper. Ces deux sociétés ont en effet déjà une participation commune dans l'assureur non-vie turc AKSigorta.

AvivaSA a enregistré un bénéfice net de 350 millions de lires turques (41 millions d'euros) en 2020, soit 36% de plus qu'en 2019. Ageas est, pour sa part, l'une des plus grandes compagnies d'assurance en Europe.