AG Insurance: deux réunions de concertation mises à l'agenda les 21 et 29 juin

Syndicats et direction d'AG Insurance se sont revus dans un climat finalement plus positif mardi en fin de matinée, au lendemain des actions menées dans les bureaux de Charleroi et d'Anvers lundi. Le front commun syndical reproche à la direction de "bafouer la concertation sociale" après l'adoption par l'entreprise d'assurances d'une série de conventions collectives de travail (CCT) avec le seul syndicat chrétien flamand LBC. Mardi, les représentants du personnel et la direction ont convenu de se revoir les 21 et 29 juin prochains. La direction se dit satisfaite de la poursuite des discussions.

"Nous devrions pouvoir y exposer nos demandes", explique Jean-Michel Cappoen, secrétaire-général SETCa/BBTK. "L'objectif étant de finaliser un accord global le 29 juin. Nous n'en sommes pas encore là, il faudra constater une volonté d'aboutir, mais d'ici là nous suspendons les actions prévues".

Les conventions décriées par le front commun syndical visent notamment à harmoniser les systèmes d'avantages extra-légaux au sein de l'entreprise (assurances groupes, hospitalisation, etc.) et à introduire un nouveau système d'horaires flottants.

La direction d'AG Insurance est satisfaite d'avoir constaté que toutes les parties se sont montrées prêtes à poursuivre les discussions. "Des rencontres auront lieu dans les prochaines semaines afin d'évaluer, au plus tard le 29 juin, la possibilité d'un consensus", a-t-elle précisé dans un communiqué.

AG Insurance emploie environ 4.000 personnes en Belgique.