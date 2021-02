Affaire Nethys: la Banque Nationale de Belgique prend le pouvoir chez Integrale

Un nouveau conseil d'administration a eu lieu ce mardi soir chez l'assureur liégeois Integrale. Les conseillers auraient pris acte d'un courrier de la Banque nationale de Belgique (BNB) indiquant qu'elle avait décidé de remplacer les actuels membres du CA et du comité de direction par un collège d'administrateurs provisoires, écrit le journal Le Soir. La société se refuse pour le moment à tout commentaire, sans démentir les informations.

L'assureur liégeois, qui est détenu à 71% par le groupe Nethys, est depuis plusieurs mois à la recherche d'un repreneur afin de répondre aux normes de solvabilité européennes et aux exigences de la Banque Nationale. La société doit notamment trouver 200 millions d'euros et son principal actionnaire, Nethys, refuse de la financer davantage.

Trois repreneurs étaient toujours en course fin décembre : le fonds d'investissement anglais River Rock, Athora (l'ex Generali) et Monument Re, une compagnie de réassurance. Le conseil d'administration s'était donné jusqu'au 24 février pour négocier. De ces trois candidats, il ne resterait plus que le fonds d'investissement britannique River Rock en lice et son offre n'aurait pas convaincu tous les administrateurs.