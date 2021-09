Affaire Lagardère-fonds Amber : le siège de Lagardère perquisitionné mardi à Paris

Le siège parisien de la société Lagardère a été perquisitionné mardi dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en avril sur un différend entre le groupe et son actionnaire le fonds Amber Capital, a indiqué le parquet national financier (PNF) mercredi.

Les juges d'instruction ont ordonné cette perquisition dans le cadre de l'information judiciaire ouverte au mois d'avril 2021 des chefs, notamment, d'"achat de votes", d'"abus de biens sociaux", de "compte inexacts" et d'"information fausse ou trompeuse", selon la source, confirmant une information du Point.

Au printemps, Arnaud Lagardère, 60 ans, a dû céder face aux puissants actionnaires de la multinationale parmi lesquels Vincent Bolloré, Bernard Arnault et le fonds britannique Amber Capital, qui contestaient sa gouvernance.

Avant ce dénouement, la lutte d'influence avait duré pendant des mois entre Vincent Bolloré (Vivendi) allié au fonds Amber Capital, et l'homme le plus riche de France et PDG de LVMH, Bernard Arnault.

Cette lutte avait amené Amber Capital, initiateur de la fronde contre la gouvernance, à déposer une plainte au PNF, en février selon Le Monde, dans une guérilla qui avait déjà pris à plusieurs reprises des détours juridiques.

Mais à l'occasion de la signature du projet de transformation fin avril, Lagardère avait signé un "accord transactionnel" avec Amber Capital qui était supposé mettre fin aux diverses procédures judiciaires qui les opposaient depuis des années.

Le PNF s'est toutefois saisi de la plainte d'Amber Capital et a ouvert le même mois une information judiciaire.