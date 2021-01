Affaire Fornieri : une entreprise est-elle en danger lorsque son patron a des déboires judiciaires ?

Du point de vue marketing, les entreprises survivent en général assez bien

Quand une entreprise est fortement identifiée à son dirigeant, la situation peut-être délicate, lorsque les projecteurs focalisent l’attention sur ce dirigeant en raison des problèmes judiciaires qu’il rencontre. Si l’entreprise ou la marque sont directement associées au patron, le risque de dommages existe. "D’un autre côté, il faut nuancer", explique Nicolas Lambert, Professeur en marketing à la Louvain School of Management, de l’UCLOuvain. Et il poursuit : "Il faut voir si le problème de réputation qui touche le dirigeant est lié à l’activité de l’entreprise". Dans le cas de François Fornieri, ce n’est pas le cas. Le travail de la justice concerne le dossier Nethys, pas la gestion de Mythra, l’entreprise pharmaceutique fondée par François Fornieri. "Ce n’est pas comme s’il était inquiété parce qu’il aurait transigé sur la qualité des produits", explique Nicolas Lambert. Ainsi, lorsque des dirigeants de Volkswagen ont été inquiétés dans le cadre du dieselgate, cela était plus problématique pour la marque VW. Et Nicolas Lambert se veut rassurant : "D’une manière générale, les entreprises survivent assez bien aux scandales de réputation, qu’ils soient liés au dirigeant ou pas". Aujourd’hui, le groupe Volkswagen n’est plus dans la tourmente du dieselgate. Le séisme de la fermeture de l’usine Renault à Vilvoorde, en 1997, n’a pas non plus empêché le constructeur français de continuer à séduire les automobilistes belges. Dans le cas de Mythra, rien n’indiquerait donc que les activités commerciales de l’entreprise auraient à souffrir de la situation actuelle.

Nommer un manager ad-interim : une sage solution pour l’image de l’entreprise

Rapidement jeudi, le conseil d’administration de Mythra s’est réuni virtuellement pour désigner un nouveau dirigeant pour le groupe. C’est le directeur financier qui reprend les rênes de l’entreprise. La façon dont l’entreprise réagit est très importante pour la suite. "C’est assez intelligent de directement mettre quelqu’un d’autre à la place. C’est une façon de dire que l’avenir de l’entreprise ne dépend pas d’une personne et que l’entreprise peut survivre, le cas échéant, à son dirigeant", explique Nicolas Lambert, Professeur en marketing à la Louvain School of Management.

Une entreprise cotée en Bourse serait-elle fragilisée ?

Mercredi, à la suite de rumeurs de perquisitions, le cours de l’action Mythra avait assez fortement reculé, -14%, à la bourse. Ce vendredi matin, à l’ouverture des marchés, l’action du groupe était en net recul. Elle s’est ensuite stabilisée. Il faut probablement y voir l’effet de mesures défensives prises par des investisseurs. "II y a des investisseurs qui ne savent pas ce qu’il se passe. Dans l’incertitude, ils décident de vendre et d’alléger leur position ", explique Mikael Petitjean, Professeur à la Louvain Business School et àl’IESEG. Si ces investisseurs estiment que, dans leur portefeuille global, ils avaient donné un poids trop important à l’action Mythra et qu’ils craignent une décote, ils se débarrassent de ces titres, par précaution. Viendra ensuite le temps d’analyser plus en profondeur la situation de l’entreprise dont le patron est sur la sellette. L’arrestation du patron de Renault, Carlos Ghosn, soupçonné de malversations financières a eu des effets importants sur le cours de l’action Renault. A la différence de Mythra, les reproches faits par la Justice à Carlos Ghosn étaient directement liés à sa position à la tête de l’entreprise, un cas de figure différent des problèmes judiciaires de François Fornieri, liés au dossier Nethys et étrangers au business de Mythra. On est aussi dans des secteurs d’activité très différents. Le secteur automobile et le secteur pharmaceutique sont dans des situations très différentes.

Les décès, les maladies des dirigeants d’entreprise auraient un effet sur le cours de Bourse. Et l’incarcération ?

Différentes études scientifiques se sont intéressées aux conséquences que pouvaient avoir la disparition d’un dirigeant ou son éloignement sur la situation boursière d’une entreprise. Une étude américaine s’est ainsi penchée sur les effets liés au décès d’un dirigeant. "Cela entraîne une diminution de 1% du cours de l’action, en moyenne, par rapport aux autres actions. C’est quand même une destruction de richesse importante", explique Mikael Petitjean. Une autre étude, danoise, a examiné les conséquences qu’a la maladie d’un dirigeant d’entreprise sur le cours de Bourse de sa société. "En cas de maladie, d’hospitalisation prolongée, il y a un effet significatif sur la rentabilité. Une hospitalisation de 10 jours a réduit la rentabilité moyenne de l’action de ces entreprises de 5,8% ", explique Mikael Petitjean. Nous n’avons pas connaissance d’études semblables qui se seraient interrogées sur les conséquences sur le cours de Bourse d’une société dont le dirigeant a des déboires judiciaires menant à l’incarcération. Une certaine logique tendrait à rapprocher ce cas de celui l’éloignement pour maladie examiné par l’étude danoise.

Tout dépend de la capacité de l’entreprise à se réorganiser après le départ du patron

Ce qui permettra de stabiliser le cours de Bourse et de rassurer les investisseurs, c’est la manière avec laquelle l’entreprise fera face. "La capacité d’une entreprise à planifier la succession amoindrit le choc", précise Mikael Petitjean. Cela dépend donc des principes de gouvernance appliqués dans l’entreprise. Dans le cas d’une entreprise cotée en Bourse, on peut supposer qu’il y a des alternatives prévues. "Avoir un plan de secours pour gérer l’entreprise dans la continuité est nécessaire. Ne pas le faire est une erreur. Il faut avoir un plan B", estime Mikael Petitjean. Désigner au pied levé un remplaçant à un dirigeant qui fait défaut sera plus difficile si ce patron centralisait tous les pouvoirs. "Lorsqu’un CEO a des difficultés de santé ou décède, il est important d’avoir un conseil d’administration qui est réputé être indépendant. Cela permet de soutenir le cours de Bourse des actions", ajoute Mikael Petitjean, Professeur à la Louvain School of Management et à l’IESEG. Rassurer des actionnaires et stabiliser un cours de Bourse sera aussi plus difficile si le dirigeant est jeune et si l’entreprise est en croissance. Dans tous les cas, à moyen et long terme, "les investisseurs institutionnels regarderont si l’entreprise a un business model suffisamment sain pour se passer de ce dirigeant", précise Mikael Petitjean. Un autre observateur avisé des marchés financiers que nous avons contacté, mais qui souhaite rester anonyme, n’est pas sûr que les marchés financiers accordent toujours beaucoup d’importance à ce genre de choses, comme le changement soudain de patron. Pour lui, les investisseurs sont plutôt rationnels. Si le patron est remplaçable et n’est pas l’incarnation du produit fabriqué ou commercialisé par l’entreprise, cela pourrait avoir peu de conséquences. Les marchés considéreront que le business de l’entreprise en question ne sera pas affecté. Ce qui importe, c’est de savoir si les clients risquent de bouder la marque ou les produits de l’entreprise. L’intérêt des clients pèserait donc plus lourd que le génie de tel ou tel patron.