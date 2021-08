Activision Blizzard accusé de discrimination et harcèlement : la fois de trop pour le secteur du jeu vidéo ?

Née dans les années 70, l'industrie du jeu vidéo est très jeune, comparativement aux autres industries culturelles et du divertissement. De par son histoire, et ses liens très forts avec le complexe militaro-industriel , l'industrie vidéoludique est un milieu dominé par les hommes, qui prône depuis ses débuts des valeurs de virilité masculine dominante, souvent violente, (de nombreux jeux à succès valorisent la masculinité militarisée), tout en objectifiant le corps féminin et en réduisant la femme à des rôles, si pas secondaires, uniquement utilitaires (la princesse à sauver par exemple).Avec le développement des mouvements féministes de cette dernière décennie, tout particulièrement #metoo, la pression pour voir plus de diversité, et une meilleure représentation des minorités se fait de plus en plus fortes sur les concepteurs de jeux vidéo. Grâce au développement de la scène indépendante, d'autres histoires, d'autres imaginaires ont pu naître dans le medium vidéoludique. Puis les gros studios ont suivi : plusieurs nouvelles licences ont osé mettre une femme comme héroïne, sans tomber dans les stéréotypes de genre (Ellie dans "The Last of Us", Aloy dans "Horizon Zero Dawn"). Bien sûr, les femmes héroïnes dans les jeux vidéo ont toujours existé, mais elles restaient l'exception, et majoritairement représentées comme un objet de désir pour l'homme hétérosexuel.Si une belle évolution est constatée au sein des œuvres vidéoludiques depuis une dizaine d'années, du côté des personnes qui les créent, la remise en question est plus difficile. En moyenne, on ne compte que 20% de femmes employées dans les studios, un chiffre qui descend jusqu'à 7%-8% en Belgique (chiffres de l'année 2019). Ce faible pourcentage s'explique aussi par le fait que le jeu vidéo est objet culturel intimement lié au développement des technologies, un univers déjà très dominé par les hommes. A côté de ces problèmes de diversité et inclusion, le jeu vidéo est aussi fortement marqué par une culture toxique de travail : la culture du "crunch", soit d'enchaîner les heures supplémentaires jusqu'à la sortie d'un jeu (certains parlent d'une "marche de la mort"), est très présente, et vendue par beaucoup comme le seul moyen de sortir le meilleur jeu possible.Les organismes sociaux et de défense des employés n'existent que depuis quelques années, voire pas du tout. Pour se donner une idée, le Syndicat des travailleurs et travailleuses du Jeu Vidéo (STJV) en France a été fondé il y a à peine quatre ans, afin de contrebalancer l'influence du Syndicat national du Jeu Vidéo, son pendant patronal. De l'autre côté de l'Atlantique, les naissances d'"unions" datent plus ou moins de la même époque. Indicateur d'une évolution des mentalités, de plus en plus de studios mettent en avant un environnement de travail inclusif et respectueux, et prouvent qu'il est possible de sortir des chef d’œuvre sans épuiser ses créateurs (Hadès, développé par le studio SuperGiant Games, est un exemple récent).