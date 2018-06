Acheter son smoothie au distributeur: c'est possible grâce à cette invention belge

Glenn Mathijssen et Philippe Hennin, deux ingénieurs formés à la Vrije Universiteit Brussel (VUB), ont présenté vendredi dans le restaurant de l'université, en présence du recteur Caroline Pauwels, leur distributeur automatique de smoothies. Les jeunes entrepreneurs espèrent pouvoir se lancer à l'international l'an prochain avec leur société Alberts.

La machine offre au consommateur un choix de six smoothies différents composés de fruits et/ou légumes. Ses concepteurs ont opté pour des aliments fraichement congelés afin de conserver leur qualité et de bénéficier d'une longue période de conservation.

Ce distributeur automatique a déjà été placé dans une dizaine de lieux en Belgique, mais la demande existe partout en Europe et même au Koweit. Les deux entrepreneurs entament maintenant un nouveau tour de table avec des investisseurs et espèrent construire au moins 100 automates en 2019. Début 2019, Londres, Paris, Rotterdam et Berlin disposeront de leur distributeur de smoothies made in Belgium.