Accords commerciaux: "L'Union européenne doit se montrer unie et être un acteur offensif, agressif"

Les dirigeants européens font leur tournée asiatique afin de renforcer leurs relations commerciales : hier avec la Chine, aujourd'hui, le Japon. Donald Tusk et Jean-Claude Juncker veulent faire face aux États-Unis, faire face à un Donald Trump qui pourrait déclencher une guerre commerciale mondiale. Sur le plateau de la Première, Pierre Defraigne, économiste, ancien haut fonctionnaire européen et directeur exécutif du Centre Madriaga, Collège d’Europe. Selon lui, l'UE doit "dans tous les cas" s'allier avec la Chine, "pour consolider le système multilatéral qui est mis en danger par l’unilatéralisme américain."

Deux contre un ? Pas si simple que ça "La Chine a les mêmes intérêts que l’Europe, garder les marchés ouverts parce que c’est la clé de notre prospérité. L’Amérique est dans un autre état d’esprit maintenant, donc il y a une coalition ad hoc pour contenir l’unilatéralisme américain. Mais sur la durée, l’interdépendance des trois est tellement forte que toutes les mauvaises actions que l’Amérique peut aujourd’hui engager vis-à-vis de la Chine ou de l’Europe auront des répercussions qui vont en fait rendre plus difficile cette coalition Chine-Europe ; et ça, c’est la vraie difficulté. Si l’Amérique ferme son marché à la Chine, la Chine revient sur l’Europe qui est obligée de se protéger. Donc, il n’est pas si simple de se liguer à deux contre un. Ça ne marche pas comme ça. Il faut arriver à une synthèse des trois."

Pour autant, l'Europe n'est toujours pas un acteur suffisamment costaud face à la Chine. "C’est tout à fait clair qu’il y a bien sûr un effet d’annonce dans cette démarche des Européens vis-à-vis de la Chine. La Chine vient de passer, il y a une semaine, à une discussion avec les seize états d’Europe de l’Est, moitié membre de l’Union européenne, moitié Balkans c’est-à-dire hors Union européenne, pour parler des routes de la soie et de la projection chinoise vers l’Europe à travers l’Asie centrale. Et c’est Lee Keqiang, le Premier ministre qui présidait cette réunion à 16. Ensuite, il est allé discuter avec l’Allemagne où il a signé une vingtaine d’accords techniques pour renforcer les liens entre l’Allemagne et la Chine. Et puis maintenant, la cerise sur le gâteau, c’est Junker et Tusk qui vont voir Xi Jinping, mais ils apparaissent forcément comme des acteurs qui ne sont pas investis de toute la puissance potentielle de l’Europe. Et c’est bien ça la tragédie de l’Europe aujourd’hui, c’est qu’elle se présente et qu’elle est divisée."

L'UE sur une voie sans issue ? L'UE s'apprête à signer le JEFTA, un accorde de libre-échange avec le Japon, présenté comme l'accord le plus important "jamais négocié" par l’Union européenne, "il va créer une zone de libre-échange couvrant près d’un tiers du PIB mondial", selon le porte-parole européen. Une emphase que Pierre Defraigne qualifie de "ridicule". "Je crois que l’Europe s’engage dans une voie sans issue en multipliant les accords bilatéraux tous azimuts, qui finissent par créer un monde fragmenté là où il devrait être unifié et qu’en réalité l’Europe fait cela parce que les Américains ont commencé à le faire en 2006. C’est eux qui ont lancé la manœuvre de substituer du bilatéralisme au multilatéralisme. Mais pour l’Europe la seule solution est le multilatéralisme et donc où on intègre la Chine, les États-Unis, l’Europe et naturellement le Japon et d’autres. Mais l’essentiel doit comprendre les principaux acteurs de l’économie mondiale et en mettant l’accent sur ces accords bilatéraux, on donne, je pense, à l’opinion européenne une fausse impression de sécurité parce que ce mot bilatéral est foncièrement instable et rempli de contradictions."

Donald Tusk, le président du Conseil européen, propose d’entamer rapidement une réforme de l’OMC, l’Organisation mondiale du commerce. Mais est-ce vraiment une priorité ? "Je crois que l’OMC ne devrait pas fonctionner comme elle le fait maintenant sur la base de la norme des Nations unies, un État une voix. Je pense que le consensus rend très difficiles certains accords à l’OMC et qu’il faudrait accepter en effet qu’on en décide autrement. Cela étant, je crois que quand on parle de chaos à l’OMC on devrait aussi parler de chaos au sein de l’Union européenne, et M. Donald Tusk serait bien avisé de balayer devant sa porte. Parce que l’Europe se présente dans son état actuel, dans un état, je pense, insuffisamment intégré pour jouer un rôle dans l’OMC. Elle a perdu de son unité par ses tensions internes et notamment au sein de l’eurozone, qui sont maintenant à la limite critique." Un travail de sape de notre système de gouvernance multilatéral "Il y a dans le monde en ce moment un travail de sape de notre système de gouvernance multilatéral, que ce soit à l’OMC, que ce soit à la COP21, que ce soit au G20. Ce sont des organes importants pour assurer la gestion de l’interdépendance économique. Ils sont tous en ce moment mis en difficulté par le manque de communauté d’objectifs entre les principaux partenaires, à commencer par les États-Unis bien entendu, qui jouent un rôle extrêmement nocif avec Donald Trump. Mais nous ne faisons pas, nous Européens, notre devoir. Nous devrions atteindre un niveau d’unité suffisamment fort pour donner une orientation dans ces grandes instances où se décident le climat, le commerce, la finance mondiale. L’Europe doit être un acteur offensif, agressif pour aider à un consensus"