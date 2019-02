Accord interprofessionnel: "La marge salariale n'est qu'un des éléments de la négociation", insiste la FGTB

Syndicats et patronat se sont retrouvés ce lundi au siège de la FEB à Bruxelles pour la reprise des négociations sur l'accord interprofessionnel (AIP) 2019-2020. Les partenaires sociaux, réunis au sein du Groupe des Dix, doivent s'accorder sur la marge d'augmentation des salaires pour cette période. Les négociations avaient échoué fin janvier car les syndicats refusaient de limiter la hausse possible à 0,8%. Depuis, le Conseil central de l'Économie (CCE) a réévalué la marge disponible à 1,1%.

Une marge salariale à 1,1%, "c'est quelque chose de positif : c'est évidemment plus facile de travailler avec 1,1% qu'avec 0,8%. Cela permet de rouvrir les discussions. Mais un accord interprofessionnel c'est un tout. Et on ne peut pas juger de la qualité d'un accord interprofessionnel au seul regard de la question de la norme salariale", a déclaré Robert Vertenueil, président de la FGTB, à son arrivée à la réunion. C'est parce que l'inflation sera moins élevée que prévu que le Conseil central de l'économie a déterminé le chiffre de 1,1%, insiste-t-il : "A partir du moment où nous récupérons de la marge, c'est surtout parce que les prévisions de l'indexation sont à la baisse. Cela veut dire que, à la fin, les travailleurs n'auront pas nécessairement plus. Sauf que nous allons pouvoir mieux compenser les baisses de pouvoir d'achat à travers plus de salaire, et c'est bien ça l'objectif de la négociation pour son volet salarial".

Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, est sur la même longueur d'onde. "Nous venons aujourd'hui avec un état d'esprit volontariste", ont affirmé les responsables syndicaux.

Pour Mario Coppens, président de la CGSLB, le taux de 1,1% constitue un minimum. De nombreuses autres parties du dossier restent aussi à négocier comme les mesures de fin de carrière, la mobilité, les conditions de travail...

L'issue de la réunion dépendra également des "ouvertures du patronat", selon Marie-Hélène Ska, mais "nous venons dans une démarche volontariste".

"L'optimisme n'a rien à faire ici. Nous sommes réalistes et nous espérons travailler avec des gens sérieux", a ajouté Robert Vertenueil.