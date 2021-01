Norme salariale de 0,4% : les syndicats ne prendront pas part à la concertation sociale mercredi

Le front commun syndical ne prendra pas part à la prochaine réunion de concertation sociale mercredi. Les syndicats ne souhaitent plus négocier avec le patronat une norme salariale de 0,4%, calculée par le Conseil central de l’économie. "Il est impossible de négocier des augmentations salariales suffisantes à l’intérieur d’un carcan aussi étriqué", affirment-ils mardi dans un communiqué.

►►► À lire aussi : Le Groupe des Dix s’est réuni ce lundi pour entamer les négociations sur l’accord Interprofessionnel

Les partenaires sociaux, réunis au sein du Groupe des 10, ont entamé lundi des discussions sur les salaires et conditions de travail pour les deux prochaines années.

Tous les deux ans, les syndicats et les employeurs négocient sur les conditions salariales et de travail dans le secteur privé. Ils le font sur base d’un rapport du Conseil central de l’économie (CCE). Selon ce rapport, les salaires ne pourront augmenter que de 0,4% cette année et l’année prochaine, hors index.

Déjà la semaine dernière, les syndicats avaient annoncé la couleur

Avant même le début des négociations, les syndicats ont annoncé que la hausse de 0,4% était inacceptable pour eux. La semaine dernière, du côté syndical, on avait souhaité que cette marge de 0,4% ne soit pas un carcan. On souhaitait que les secteurs économiques qui s’en sortent mieux puissent négocier des augmentations de salaire allant au-delà des 0,4%. Thierry Bodson, le Président de la FGTB avait insisté pour que la norme, "qui ne rencontre pas la réalité économique actuelle", soit avant tout indicative et que l’on tienne compte de la situation très différente selon les secteurs.

"Nous comprenons que la crise est exceptionnelle et que de nombreux secteurs sont en difficulté, mais en plus de cela, il y a des millions de travailleurs dans le secteur privé qui ont continué à travailler, qui ont fait en sorte que le pays continue à fonctionner, que nous ayons de la nourriture, qu’il y ait des transports, qu’il y ait un accueil, etc.", avait commenté, de son côté, Miranda Ullens, secrétaire générale du syndicat socialiste. "Ils comptent également sur la reconnaissance de leur travail. Les 0,4% ne sont vraiment pas suffisants", avait-elle estimé.

Le son de cloche était similaire du côté de la CSC. Sa secrétaire générale Marie-Hélène Ska avait souhaité aussi que l’on tienne compte de réalités fort variables selon les secteurs. Elle prédisait déjà des négociations salariales "extrêmement difficiles" sur cette base-là. "Il n’y a pas de négociation possible avec une telle marge", qualifiant cette marge de "non acceptable", avait-elle déclaré.

Pour les employeurs, même une hausse de 0,4% n’était pas possible dans certains secteurs. Dans la crise du coronavirus actuelle, la survie des entreprises est une priorité, avaient-ils dit.

Sans accord entre partenaires sociaux, la patate chaude revient au gouvernement

Une nouvelle réunion était programmée mercredi mais les syndicats n’y participeront donc pas. La CSC, la FGTB et la CGSLB ne font pas de commentaires d’ici là. Ils s’expliqueront sur leur décision de ne pas prendre part aux négociations pour l’accord interprofessionnel mercredi lors d’une conférence de presse.

La négociation d’un accord interprofessionnel tous les deux ne consiste pas seulement en la fixation d’un cadre pour les augmentations de salaires au cours des deux années à venir. Elle comporte d’autres points qui concernent, par exemple le bien-être des travailleurs ou les fins de carrière.

Lorsque les partenaires sociaux ne parviennent pas à s’entendre sur un accord, la main revient au gouvernement fédéral. C’est à lui de trancher. La recherche d’un compromis entre syndicats et patrons se déplace ainsi vers une discussion entre partenaires de la majorité.