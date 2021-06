Accord de principe franco-allemand pour le retour de déchets nucléaires en Allemagne

Déchets nucléaires: l'éternel problème - #Investigation (16/24) - 11/12/2020 Le nucléaire fascine. Fascination car il produit la moitié de toute l'électricité belge avec peu de matières premières. Le nucléaire inquiète. Inquiétude car ces matières premières sont parmi les plus dangereuses de la planète. En Belgique, il y a l'équivalent de 5 piscines olympiques de déchets radioactifs de longue durée de vie. Comptez jusqu'à un million d'années pour que certaines de ces substances deviennent inoffensives. Une éternité. Depuis 60 ans, on nous répète que tout est sous contrôle. L'enfouissement de ces déchets serait la seule solution à long terme et le financement d'une telle opération serait réglé grâce au principe du pollueur-payeur. Autant de messages de communication décortiqués par le magazine #Investigation. En s'appuyant sur la science et des analyses en laboratoire, l'équipe de Justine Katz va démontrer que certains déchets posent déjà problème en Belgique. Une enquête d'Emmanuel Morimont