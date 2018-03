A un an du Brexit, quelles seront les conséquences économiques pour l'UE?

Dans un an jour pour jour le Brexit devrait entrer en application. Le 29 mars 2017, le Brexit déclenchait l'article 50 qui permet d'ouvrir les négociations pour la sortie d'un état membre de l'Union européenne. Les conséquences seront multiples pour l'UE et le Royaume-Uni. Qu'en sera-t-il des suite économiques ?

Pour l'instant, celles-ci restent limitées à la dévaluation de la monnaie britannique, la livre sterling. Aussi, les ménages au Royaume-Uni commencent à souffrir de cette forte dépréciation puisque les prix des produits étrangers et européens sont plus élevés qu’avant.

Éric Dor, directeur des études économiques à l’école de commerce de Lille, explique : "Ça suscite beaucoup de mécontentement et ça freine un peu la consommation. De la même manière, leurs dépenses touristiques à l’étranger sont également fortement renchéries". Ceci étant, l'investissement reste toujours en assez forte croissance et, même, meilleure qu'en Belgique. "On peut dire que, jusqu’à présent, il n’y a pas encore énormément d’impacts négatifs sur l’économie britannique."

Il semblerait donc qu'il n'y ait pas encore de secteur de l’économie britannique en particulier qui semble touché. Évidemment, il y a ce qui est visible aujourd’hui et les risques sur le long terme. Les relations commerciales post-Brexit avec l’Union européenne ne sont pas encore définies et négociées.

Conséquences pour la Belgique

Du côté de la Belgique, les conséquences économiques du Brexit sont tout autant limitées. Et, à nouveau, la dévaluation de la livre sterling fait que pour le Royaume-Uni, importer des biens et services en euros est devenu plus cher et ça a tendance évidemment à ralentir nos exportations vers le pays.un

Cependant, la Belgique est le quatrième pays de l’Union européenne le plus exposé économiquement au Brexit, derrière l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Véhicules routiers, boissons, chaussures, fruits et légumes, sont les produits que le pays exporte le plus vers le Royaume-Uni. L’alimentaire est donc fortement concerné et en 2016, après les premières annonces du Brexit, pour la première année en six ans, les exportations ont connu une baisse.

Scénario catastrophe pour l'alimentaire

Chris Morris dirige la FEVIA, Fédération du secteur alimentaire belge : "Rien que la première année, en 2016, on parle d’une chute de nos exportations de 100 millions d’euros, plus ou moins, vers le Royaume-Uni. On se fait donc peu d’illusions que cette tendance a certainement continué en 2017".

Côté secteur alimentaire, c’est le scénario catastrophe, c’est-à-dire que sans accord commercial c’est le retour de tarifs douaniers élevés, potentiellement 63 % sur le beurre et 46 % sur le lait, pour ne citer que ces deux exemples. Alors, le lancement des négociations sur ces relations commerciales entre l’Angleterre et l’Union européenne n’a pas encore commencé, mais d’ici là, vous l’entendez, la conséquence du Brexit des deux côtés de la Manche, c’est surtout l’incertitude économique.