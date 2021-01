A partir du 1er février, il sera possible de demander un report de paiement pour les crédits à la consommation

Après la nouvelle possibilité offerte de demander un report de paiement pour les crédits hypothécaires au cours des premiers mois de 2021, il est désormais aussi possible de demander une nouvelle fois un report de paiement pour les crédits à la consommation, indique jeudi Febelfin, la fédération du secteur bancaire et financier.

Les consommateurs pourront introduire leur demande de report de paiement entre le 1er février et la fin mars 2021. Ce, pour une période maximale de 3 mois. Le report de paiement pourra être accordé au plus tard jusqu’à la fin du mois de juin. Ce report visera à la fois le capital et les intérêts, précise Febelfin.

Les banques ne factureront pas de frais de dossier, ni de frais administratifs pour l’opération. La durée de report totale accordée (report autorisé en 2020 et nouveau report de 2021) ne peut dépasser 9 mois.