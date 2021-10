A Grâce-Hollogne, une entreprise de "travail adapté" dont une priorité est d'offrir de l'emploi aux personnes sourdes ou malentendantes

On y trouve évidemment des machines imposantes, mais aussi beaucoup de personnel, et ça, insiste Thierry Beguin, ce n’est pas un hasard. "Parce que certaines opérations le nécessitent, tout simplement, mais aussi parce que nous sommes une entreprise de travail adapté et que notre raison d’être est de faire en sorte que les personnes qui sont le public que nous voulons aider, c’est-à-dire essentiellement les sourds et malentendants, nous souhaitons développer l’emploi pour ces personnes-là. Il est donc clair qu’automatiser complètement les choses va totalement à l’encontre de notre raison d’être et nous voulons garder un équilibre entre viabilité économique, évidemment, mais aussi et surtout emploi, emploi, emploi pour toutes ces personnes qui en ont besoin."

C’est l’activité à la fois historique et principale des Ateliers du Monceau : trier, réparer et, le cas échéant, repeindre les palettes. Les ouvriers manipulent chaque palette avec dextérité, coupent les clous qui dépassent, enlèvent les planches abîmées, les remplacent et les fixent avec une cloueuse pneumatique. Physiquement, c’est un métier très dur. Une fois remises à neuves, les palettes sont stockées dans un hangar. Il y en a des dizaines de milliers qui attendent de retourner chez leur propriétaire, généralement des enseignes de la grande distribution. Juste à côté de ces hangars se trouve une menuiserie industrielle classique. Cet atelier fabrique des caisses ou des emballages en bois de toutes sortes en fonction des besoins des clients.

Dernière étape, l’atelier ossature bois. Il peut en sortir environ 20 000 mètres carrés de caissons de façade par an. Ces caissons préfabriqués ici sont destinés au secteur de la construction et très utilisés dans le secteur de la rénovation énergétique. C’est un développement économique important pour l’entreprise, certes, mais un développement qui s’inscrit dans une certaine vision de l’économie, l’économie circulaire.

Lionel Delatte est en charge de la recherche et de l’innovation aux Ateliers de l’Avenir : il nous explique l'importance de la circularité du processus, afin de produire le moins de déchets possibles. "Tous les bois qui ne sont pas récupérables au niveau des palettes et tous les déchets de bois qu’on a sont broyés et servent à la chaudière biomasse qui chauffe l’entièreté des ateliers."

"On étudie de plus en plus quoi faire avec nos déchets, parce qu’avant de pouvoir broyer nos déchets, il faudrait peut-être venir en amont sur la chaîne de la circularité pour avoir des produits qui ont peut-être une valeur marchande plus élevée pour les transformer, et également peut-être même recréer des produits avec ces déchets. Tout ça, ce sont des études qu’on a et qu’on continue à faire évoluer pour vraiment s’inscrire dans la circularité. L’ADN même des Ateliers du Monceau à la base, qui est la réparation de palettes, c’est purement une économie circulaire."

Et l'entreprise ne veut pas s'arrêter là : le directeur général des Ateliers du Monceau et de l’Avenir, Alain Klinkenberg, veut développer de nouvelles activités pour proposer de l’emploi à plus de personnes sourdes. "Dans le cadre de l’économie circulaire, on a développé toute une série d’activités dans le secteur du bois. On a permis l’occupation de toute une série de personnes sourdes qui avaient le profil pour ce type de travail. Un des challenges que nous avons à l’heure d’aujourd’hui, c’est plutôt de se mettre en phase par rapport aux demandeurs d’emploi sourds et créer peut-être de nouvelles activités qui permettraient d’engager davantage de personnes sourdes."