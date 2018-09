A court terme, le prix du pétrole brut va augmenter

A un peu plus de 80 dollars le baril, le pétrole retrouve les cours de 2014, cours qui avaient même maigri de deux tiers en 2016. Les marchés ont mal accueilli le communiqué final, publié dimanche soir, par les membres de l'Opep. Réunis à Alger avec la Russie, ils n'ont pas augmenté leur production, sans compenser le ralentissement iranien provoqué par les sanctions américaines. Attaché à la stratégie au sein de la banque privée BNP Paribas Fortis, Xavier Timmermans estime erronée l'interprétation des marchés, pour deux raisons :

Un accord datant du mois de juin prévoit d'augmenter la production d'un million de barils par jour. Mais il n'a pas encore produit tous ses effets: "Aujourd'hui, les pays producteurs ont encore la possibilité d'augmenter de cinq cent mille barils par jour. Ils le savent évidemment et selon eux, c'est suffisant." Mais pas forcément suffisant aux yeux des États-Unis et des marchés...

Deuxièmement, "l'Arabie Saoudite est soucieuse de la demande des États-Unis. C'est un allié reconnaissant dans la région." Il ne serait donc pas étonnant que dans les prochaines semaines, l'Arabie Saoudite augmente sa production pour répondre à l'appel du pied des États-Unis, appel présidentiel sans doute pressant avant les élections de mi-mandat, le 6 novembre. Un plein plus cher déplairait à l'électeur américain...

Deux jours plus tôt, le 4 novembre donc, les mesures américaines contre l'industrie pétrolière iranienne seront totalement appliquées. L'Iran pourrait dès lors réduire sa production d'au moins un quart (de quatre à trois millions de barils bruts par jour).

Une baisse de la demande des pays émergents

D'autres facteurs économiques et financiers que cette double échéance rapprochée vont encore influencer les marchés. "La demande des pays émergents", poursuit Xavier Timmermans. "Ces pays comptent pour trois quarts dans la hausse de la demande annuelle. Les devises locales sont plus faibles, les factures réglées en dollars sont plus lourdes. On s'attend à une baisse de la demande de pétrole." Conséquences pour le consommateur : un renchérissement du prix du mazout et de celui à la pompe, mais avec un effet temporaire. L'agence Bloomberg prévoit un baril sous les 90 dollars pour la fin 2019.