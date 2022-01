99e Salon de l’Auto en mode pandémie pour la deuxième année consécutive : "On ne sait pas quand ça s’arrêtera, et en même temps, notre industrie doit avancer"

La 99e édition du Salon de l’auto est en préparation. Elle se déroulera de ce vendredi 14 janvier au 23 janvier prochain, mais pandémie oblige, la grande messe de l’automobile se déroulera chez les concessionnaires. Ça fait deux ans de suite que le grand rendez-vous n’a pas lieu à Brussels Expo.

Le mois de janvier est donc une période importante pour le secteur et à la Febiac, la Fédération belge de l’industrie de l’automobile et du cycle, "on est dans un état d’esprit heureux et optimiste", nous dit Gabriel Goffoy, directeur de la communication. L’année commence bien, poursuit-il avec cette version décentralisée du salon et une l’activité commerciale qui a lieu dans le réseau des concessionnaires en toute sécurité. "On a pris toutes les précautions nécessaires afin de pouvoir recevoir ceux et celles qui s’intéressent à un nouveau véhicule ou à un nouveau deux-roues en toute sécurité".

Cet expert automobile rappelle que cela fait déjà deux ans que le secteur automobile vit avec la pandémie et qu’il a appris à vivre avec, comme beaucoup d’autres pans de la société. "On est en train de s’habituer à un nouveau contexte. On ne sait pas quand ça s’arrêtera, et en même temps, notre industrie doit avancer. Nous sommes une industrie qui offre des solutions de mobilité, donc on doit aussi trouver des solutions pour continuer à le faire pendant une pandémie".