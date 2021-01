6,4 millions de joueurs en 2020: la crise du Covid a plutôt épargné la Loterie nationale

La Loterie nationale a bien résisté à la période de crise sanitaire enregistrant un montant de mises comparable à celui de 2019, à 1,436 milliard d’euros. Il s’agit d’une baisse de 6 millions d’euros par rapport à l’année 2019.

La stratégie financière de la Loterie nationale est de viser beaucoup de joueurs jouant à une fréquence modérée. Ainsi, en 2020, la Loterie nationale a attiré 6,4 millions de joueurs qui ont en moyenne misé 5,2 euros. Ces joueurs ont en moyenne joué environ tous les 8 jours.

La crise du coronavirus n’a donc eu qu’un impact marginal sur les résultats financiers de l’entreprise publique. "Nous avons pu compenser par notre croissance moyenne de 4,5% par an sur les 5 dernières années" déclare le président du comité de direction Jannie Haek. "Avec cette croissance durable, on a pu compenser nos pertes Covid-19 et ainsi avoir un résultat qui est stable par rapport à l’année passée. C’est une stratégie qui fonctionne très bien et qui est basée sur plus de diversité au sein de nos joueurs, de nos jeux et de nos employés. La diversité protège dans des périodes volatiles comme aujourd’hui", explique-t-il.

Une autre explication de ce maintien serait la volonté du Belge de s’évader durant cette période de pandémie. "Le produit de la Loterie nationale est un produit ludique, qui crée des rêves, qui permet d’entretenir l’espoir. La population belge a été assez bien déprimée durant ces derniers mois et a trouvé les 5 euros dans la poche pour continuer à jouer un petit peu et se créer un moment d’espoir, un moment de gain” explique Jean-Nicolas David, directeur financier.