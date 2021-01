5G : la Belgique "un pas plus près de la 5G"

Agoria se réjouit de l’approbation par le gouvernement fédéral vendredi d’un projet de loi et d’une série de cinq arrêtés royaux, qui vont permettre et encadrer la mise aux enchères des droits de la 5G en Belgique. Selon la fédération de l’industrie technologique, "l’étape franchie aujourd’hui laisse espérer que le processus est aujourd’hui pleinement initié".

"Nous avons une année devant nous pour nous lancer résolument dans la démonstration concrète du potentiel de cette technologie", se réjouit dans un communiqué le CEO d’Agoria, Marc Lambotte, appelant les acteurs de l’industrie technologique à "emboîter le pas de cette révolution afin d’être prêts à intégrer la 5G dans leurs pratiques".

Agoria salue en outre la décision de mettre en place une "plate-forme de connaissances et d’apprentissage" en collaboration notamment avec le SPF Santé publique et Sciensano. Cette initiative répond en effet à une demande de l’organisation sectorielle. "Objectiver et informer sont aussi les clés de voûte de l’année à venir. Dans ce cadre Agoria est prête à contribuer à toutes les initiatives afin d’informer les citoyens et les entreprises sur la 5G", conclut Marc Lambotte.