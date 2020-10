5G en Belgique : le CEO de Proximus justifie son choix, Ericsson et Nokia satisfaits

Le choix de Proximus pour le Finlandais Nokia et le Suédois Ericsson pour le renouvellement de leur réseau existant et pour le déploiement de la 5G est l’aboutissement d’un processus objectif sur base de certains critères de sélection, a insisté vendredi matin son CEO Guillaume Boutin. "Et aucunement sur base d’autres critères", a-t-il assuré, répondant à la question d’une éventuelle pression des autorités pour délaisser son partenaire actuel Huawei.

La recommandation des autorités aux opérateurs télécoms belges de ne pas s’associer à des fournisseurs à haut risque – sans jamais citer nommément des acteurs chinois comme Huawei ou ZTE – n’a donc pas joué dans le processus de sélection de Proximus, affirme son patron. Les Etats-Unis et d’autres pays soupçonnent en effet Huawei d’espionnage au profit de Pékin, ce que le géant technologique a toujours contesté.

Le patron de Proximus a eu quelques mots pour ce dernier. "Huawei a été un vrai bon partenaire ces dernières années et le restera encore pendant quelques-unes", a-t-il ainsi commenté.

Le CEO souligne que la procédure de sélection a été "extrêmement concurrentielle". Le choix final s’appuie sur des critères technologiques, opérationnels, financiers et environnementaux. Il devrait d’ailleurs permettre une économie cumulée de jusqu’à 80 millions d’euros par rapport à l’investissement financier projeté, et ce malgré un déploiement plus ambitieux qu’initialement prévu, pointe encore Guillaume Boutin.

Respecter les guidances européenne et nationale en matière de cybersécurité

Mais l’entreprise "se doit de respecter les guidances européenne et nationale en matière de cybersécurité", a-t-il cependant ajouté. Et le choix final pour Ericsson et Nokia, au détriment du géant technologique chinois, rencontre précisément ces demandes, a relevé le CEO.

Il se dit satisfait de la confiance placée en des acteurs européens. "Nous avons choisi les meilleurs", résume-t-il.

Les félicitations de Mathieu Michel, secrétaire d'État à l'Agenda digital et au numérique

Mathieu Michel (MR) a félicité vendredi Proximus d'avoir choisi les équipementiers européens Nokia et Ericsson comme partenaires pour le déploiement de son réseau 5G. "Travailler avec plusieurs fournisseurs répond parfaitement aux recommandations de l'Europe en la matière. De plus, le choix de deux partenaires permet d'éviter une trop grosse dépendance à un seul et même acteur", pointe ainsi le secrétaire d'État à l'Agenda digital et au numérique.

Proximus a en effet choisi le Finlandais Nokia pour le renouvellement de ses équipements RAN, son réseau d'accès radio mobile, et sélectionné le Finlandais Ericsson comme partenaire principal pour moderniser son cœur de réseau data mobile. Pour Proximus, opter pour deux partenaires, "des champions technologiques", au lieu d'un seul apportera une "diversité intéressante", selon les mots de Geert Standaert, directeur technologique de l'opérateur.

C'est un élément de diversité très important

Les deux éléments sont totalement indépendants et des standards internationaux garantissent l'interopérabilité entre les équipements, relève-t-il. Selon lui, choisir deux partenaires était la "meilleure solution".

Même son de cloche du côté des deux équipementiers télécoms. "Il est normal de segmenter" dit ainsi Luc Defieuw, responsable pour la Belgique chez Nokia.

"C'est un élément de diversité très important", abonde Rémi de Montgolfier, directeur général local d'Ericsson. "Cela manquait en Belgique ces dernières années", a-t-il ajouté, visant, sans le nommer, la position dominante de Huawei, dont les infrastructures équipaient jusqu'à présent Proximus, mais aussi Orange, et qui est tombé en disgrâce en Europe à la suite des soupçons américains d'espionnage du géant technologique chinois au profit de Pékin.

Huawei respecte la décision de Proximus de choisir les équipementiers européens Nokia et Ericsson comme partenaires pour le déploiement de son réseau 5G. Elle est "le résultat d'un appel d'offres organisé par les opérateurs et du marché libre", réagit la filiale belge du géant technologique chinois, prônant cependant une "concurrence loyale". Elle assure que son engagement en Belgique "reste inchangé".