530 vols annulés à Brussels Airport depuis jeudi: l'incertitude demeure quant à la durée de la grève

Plus d'un vol sur quatre a été annulé dimanche à Brussels Airport en raison de la grève du personnel de la société d'assistance aéroportuaire Aviapartner, qui dure maintenant depuis jeudi après-midi, a-t-on appris auprès de l'aéroport bruxellois. En tout, 530 vols ont été annulés depuis jeudi. Contrairement à ces derniers jours, aucun passager n'a dû y passer la nuit.

Au total, ce sont 150 vols sur 550 qui ont été annulés dimanche à Brussels Airport, alors que l'aéroport était censé accueillir un total de 74.000 passagers au départ et à l'arrivée en ce deuxième jour du premier week-end des vacances de la Toussaint.

La grève du personnel d'Aviapartner (bagagistes et assistants aéroportuaires) a commencé jeudi après-midi et, malgré plusieurs réunions de négociations, aucune solution satisfaisante n'a encore pu être dégagée. La direction a dès lors appelé à une conciliation vu l'urgence de la situation. Les discussions doivent ainsi reprendre ce dimanche dans les locaux du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, à Bruxelles, et non pas à l'aéroport de Zaventem comme cela a été le cas samedi. Il ne semble toutefois plus certain que la réunion débute à 10h00 comme prévu initialement.

Quelles sont les demandes?

Lors des négociations, les trois syndicats (CSC Transcom, FGTB-UBT et CGSLB) ont davantage concrétisé leurs exigences. Mais lorsqu'ont été abordées les compensations financières et indemnités, le fossé s'est creusé entre les deux parties. Les syndicats ont notamment demandé que les intérimaires reçoivent un contrat à durée indéterminée.

Aviapartner a proposé l'engagement de 78 intérimaires, le paiement d'une prime de 250 euros par personnes "dans le contexte d'une sortie de grève immédiate", et le renforcement du middle management, notamment, a fait savoir l'entreprise dans la nuit de samedi à dimanche. Elle a ajouté regretter que les syndicats aient refusé ces offres.

Les discussions portent aussi sur le matériel et les vêtements de travail. Les pauses déjeuner sont également un point important pour les syndicats. Les travailleurs d'Aviapartner se plaignent en effet de ne pas savoir en début de service quand ils pourront profiter d'un temps de repos durant leur journée de travail.

A en croire Sandra Langenus, de l'UBT-FGTB, les syndicats ont jusqu'à présent obtenu une réponse satisfaisante à "quelques petits points mais pas les principaux".

Brussels Airport, de son côté, recommande de consulter la liste des compagnies touchées par la grève sur son site internet avant de se rendre à l'aéroport et de contacter celles-ci le cas échéant.

Les bagages des vols annulés ne sont eux pas encore disponibles. "Ceux-ci seront envoyés vers leur destination", précise Brussels Airport. "Nous conseillons dès lors d'introduire une demande de récupération de bagage à destination auprès du service Lost & Found local de la compagnie aérienne. Si vous décidez de ne pas partir, vous pouvez vous adresser au service Lost and Found 'Welcome services' à Brussels Airport."

Les bagages des passagers à l'arrivée ne sont pas non plus disponibles. Les voyageurs recevront un code qu'ils peuvent utiliser pour introduire une demande de récupération de bagage.