460 milliards d'euros de contrefaçons vendus dans le monde

De plus en plus de marchandises pirates et de contrefaçons circulent dans le monde. L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estime à 460 milliards d’euros leur valeur totale. En 2016, l’estimation était de 338 milliards, l’augmentation est donc impressionnante en deux ans.

Rien qu’en Europe, le rapport estime que 121 milliards d’euros de marchandises contrefaites passent nos frontières. Ça représente près de 7% des importations de l’Union Européenne. Chaussures, articles de luxe, cosmétiques, jouets, pièces détachées, matériel informatique : tout y passe. Y compris les médicaments, les aliments, les boissons, et les équipements médicaux.

Originaire d’Asie surtout

Ces marchandises contrefaites viennent principalement de Chine et de Hong Kong. La Thaïlande, Singapour, la Turquie et les Emirats Arabes Unis sont aussi de gros producteurs de contrefaçon. Leur écoulement sur le marché européen est bien rodé, ce qui rend la chasse aux faussaires très compliquée : « La majorité des produits arrivent par bateau, dans de gros containers. Une fois déchargés, ils sont reconditionnés en petits paquets dans des points de distribution aux frontières de l’Union Européenne, surtout au Maroc et en Turquie. Ça arrive de là chez le consommateur par colis, directement à la maison par voie postale ».

Cette expédition par petit paquet permet de passer plus inaperçu que des gros containers déchargés directement dans les ports européens.

Dangereux pour le consommateur et pour les entreprises

Ces contrefaçons peuvent présenter un danger : « Les fabricants de ces faux ne respectent évidemment pas les réglementations européennes en termes de sécurité pharmaceutique, de sécurité alimentaires… C’est un risque pour la santé dans certains cas ».

Mais c’est aussi un danger pour les entreprises qui produisent les originaux. C’est un manque à gagner évidemment. Et puis, « C’est une menace majeure pour l’innovation et la croissance économique, tant au niveau de l’UE qu’au niveau mondial insiste Christian Archambeau, directeur exécutif de l’EUIPO. L’augmentation de la part des contrefaçons et des marchandises pirates dans le commerce mondial est très préoccupante ; cette problématique requiert clairement une action coordonnée à tous les niveaux pour être totalement résolue ».