414 euros pour avoir ramené de l'eau depuis la France: comment éviter les amendes de la douane?

La réponse est: si, on peut... mais sous certaines conditions très précises. Nous vous les livrons avec leur clé d'interprétation

Pour les marchandises soumises à ces accises, un droit peut être réclamé si on ne respecte pas toutes les conditions ci-dessous:

Pour la Belgique, cela concerne le thé, le café, mais aussi les boissons non alcoolisées: une cotisation d’emballage frappe en effet les récipients individuels contenant des boissons sauf le lait, les boissons aromatisées à base de lait, et les laits végétaux à base de riz.

Une directive européenne sort en effet du champ de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'Union européenne le tabac, l'alcool, les produits pétroliers, ET permet aux États membres d'appliquer des droits d'accise à d'autres produits que ceux mentionnés ci-dessus.

Il n'existe en principe aucune limite en ce qui concerne ce que les particuliers peuvent acheter et emporter lorsqu'ils voyagent d'un pays de l'Union européenne à l'autre, à l'exception des moyens de transport neufs et des marchandises soumises au droit d'accises.

Le statut commercial est un des points les plus importants: un commerçant aura beaucoup plus de mal à prouver qu'il a acquis ces biens pour son usage personnel.

Pour déterminer si les produits soumis au droits d'accises et importés d'un pays européen à un autre, on tient notamment compte des éléments suivants:

3. La quantité de produits achetés

La notion d'usage personnel étant sujette à interprétation, la douane belge donne des limites INDICATIVES des quantités généralement admises par catégorie de produits.

Limites indicatives Produits de tabac

Cigarettes

Cigarillos (cigares d’un poids maximal de 3 grammes/pièce)

Cigares

Tabac à fumer

800

400

200

1 kg Boissons alcooliques

Boissons spiritueuses

Produits intermédiaires (Porto, Pineau des Charentes...) Vins



Bières

10 litres

20 litres 90 litres (dont 60 litres au maximum de vin mousseux) 110 litres

On ne retrouve pas dans ce tableau les boissons non alcoolisées. Il y a donc là une marge d'interprétation, et les douaniers s'appuieront alors sur les autres critères...