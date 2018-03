37 % des Belges souhaitent créer leur propre entreprise

Selon l’étude sur l'entrepreneuriat Amway Global Entrepreneurship Report, 37 % des Belges sondés disent avoir envie de créer leur petite entreprise. Pour Bernard Surlemont, professeur d’entrepreneuriat à l’université de Liège, les raisons de cet engouement sont très diverses.

Il pointe tout d'abord le fait qu'il n’y a actuellement plus de voie salariale qui est garantie. Ensuite, il explique que que le monde se transforme : "Je pense donc que les jeunes sont de plus en plus en appétit par rapport à l’idée d’être au volant de leur destin et de pouvoir mener les projets qui ont du sens pour eux par rapport à ce monde justement où le sens fait de plus en plus question."

L’enquête de perception qui a été présentée à Liège montre bien que les jeunes ont le sentiment que l’environnement général est globalement favorable à la création d’entreprise en Belgique, ce que Bernard Surlemont confirme: "Il y a clairement une nette amélioration par rapport au climat, par rapport au sentiment d’être soutenu dans sa démarche, notamment par exemple dans les milieux scolaires. Aujourd’hui, promouvoir l’entrepreneuriat dans l’enseignement ne fait plus question, ce qui n’était pas le cas il y a quelques années."

Le professeur, constate aussi que les barrières administratives ou le manque de financement, même si perfectibles, se sont très clairement améliorées ces dernières années.