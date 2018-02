363.573 Belges étaient en défaut de paiement en 2017

363.573 Belges en défaut de paiement, selon les statistiques 2017 sur les crédits des Belges élaborées par l'observatoire du crédit et de l'endettement, dont les chiffres sont cités par les titres Sudpresse samedi.

Pour la première fois depuis 2007, le nombre et le pourcentage d'emprunteurs défaillants ont diminué."Pour la première fois depuis 2007, le nombre et le pourcentage d'emprunteurs défaillants, mesuré comme le rapport entre le nombre de défaillants et le nombre total d'emprunteurs, ont diminué dans chaque région du pays en 2017, tous contrats de crédit confondus", affirme l'économiste Auguste Debroise.

"On peut dire qu'à Bruxelles, ce sont 50.000 personnes qui sont des emprunteurs défaillants, pour 135.000 en Flandre et 150.000 en Wallonie", précise-t-il. "Sur les 363.573 personnes en défaut de paiement, 343.488 personnes ont du retard pour tout ce qui est crédit à la consommation, 41.433 autres sont en défaut pour leur crédit hypothécaire, (...) et certaines personnes sont en défaut des deux".