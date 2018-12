35% de différence entre un grand patron belge et un Allemand, 29% avec un Anglais

Les cadres supérieurs belges sont moins bien rémunérés que les Allemands ou les Britanniques. En revanche, il sont quasiment sur un pied d'égalité avec leurs homologues français, suédois, suisses et néerlandais. Voilà ce qu'il ressort d'une recherche de plusieurs mois qu'une équipe de la Vlerick Business School a menée auprès de 844 entreprises dans sept pays européens. Ce qui influence une rémunération? Tout d'abord, la situation géographique et la taille de l'entreprise.

Que la capitalisation boursière augmente d'un pour cent et la rémunération du CEO sera valorisée de 0,43%. Ensuite, l'actionnariat. Est-il fragmenté et la tendance sera de mieux payer le patron. A l'inverse, s'il est concentré entre quelques mains ou quelques groupes, le contrôle sur la rémunération sera souvent plus strict. Enfin, un CEO étranger est généralement mieux rémunéré.

De deux à six millions d'euros

Les chercheurs annoncent des rémunérations médianes, c'est-à-dire qu'il y autant de patrons au-dessus qu'en-dessous de ces sommes. En additionnant le salaire fixe, les primes et la rémunération liée aux actions, quels sont les montants relevés? 525.000 Euros pour les patrons des plus petites entreprises cotées (au Bel Small). 865.000 Euros pour les CEO des entreprises moyennes (au Bel Mid), la plus forte hausse annuelle et 1.975.000 Euros pour les patrons d'une entreprise du Bel 20.

En s'en tenant au principal indice boursier par pays, la rémunération médiane d'un Suédois est de 1.740.000 Euros, d'un Suisse de 3.245.000, d'un Néerlandais de 3.590.000, d'un Britannique de 3.830.000, d'un Français de 4.440.000, d'un Allemand de 6.205.000. Mais à taille d'entreprise égale, l'écart est plus faible entre le patron d'une entreprise belge et ses homologues allemands (différence de 35%) et britannique (différence de 29%). Selon les chercheurs, il apparaît que près de neuf entreprises sur dix fixent les primes en fonction de la rentabilité, du court terme par conséquent. A peine 3% d'entre elles fixent des objectifs liés à l'environnement...

Dans ces recherches, il reste une zone d'ombre: le système même des primes. Les montants que révèlent les entreprises sont des primes-cibles, c'est-à-dire en fonction d'un objectif.

Tout sera normalement plus clair prochainement, avec l'application d'une directive européenne sur le droit des actionnaires.